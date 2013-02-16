دستگيري يك سارق و كشف 44 فقره سرقت در شيراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سيروس حيدري در اين خصوص توضيح داد: يكي از شهروندان مبلغ 10 ميليون تومان وجه نقد از بانك در جنوب شيراز، دريافت و هنگامي كه قصد جابجا كردن وجوه دريافتي از بانك را داشته در طول مسير دو نفر سرنشين يك دستگاه پژو 405 فاقد پلاك جلوي وي را گرفته و پس از ربودن پول ها اقدام به فرار مي كنند.

وي ادامه داد: با همكاري مردم و تلاش ماموران كلانتري 32 گلشن شيراز يكي از سارقان به نام "ح - ن" 25 ساله دستگير و اين سارق جهت ادامه تحقيقات، تحويل ماموران اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهي شد.

رئيس پليس آگاهي فارس افزود: تحقيقات از اين سارق آغاز و در بررسي سوابق كيفري وي مشخص شد داراي 5 فقره سابقه كيفري به اتهام سرقت و جرائم مشابه است.

سرهنگ حيدري اظهار كرد: در تحقيقات بعمل آمده از سارق دستگير شده 44 فقره سرقت به همين روش با همدستي فردي به نام "م – الف" كشف شد.

وي در پايان گفت: صحنه هاي جرم بازسازي، تعداد 40 نفر از مالباختگان شناسايي و تلاش براي دستگيري همدست وي ادامه دارد.

کشف مشروبات الکلی در كازرون

خودرو حامل مشروبات الكلي در كازرون توقيف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان كازرون با اعلام اين خبر گفت: ماموران انتظامي شهرستان كازرون هنگام گشت زني در يكي از جاده هاي اين شهرستان به يک دستگاه خودرو سمند كه از جاده منحرف شده بود مظنون و آن را توقيف كردند.

سرهنگ محسن سروقد ادامه داد: در بازرسي ماموران از اين خودرو مقادير قابل توجهي مشروبات الكلي خارجي و دست ساز کشف و راننده آن به نام "ک - ح" نيز توسط ماموران دستگير شد .

وي خاطر نشان كرد: متهم دستگير شده به پليس اطلاعات و امنيت عمومي شهرستان منتقل و تحقيقات از وي آغاز شده است.