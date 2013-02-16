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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۳۲

فاز نخست مجتمع حمل و نقل بین المللی طلایه داران غدیر در زنجان افتتاح شد

فاز نخست مجتمع حمل و نقل بین المللی طلایه داران غدیر در زنجان افتتاح شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس هئیت مدیره شرکت مجتمع حمل و نقل بین المللی و ترمینال کانتینری طلایه داران غدیر زنگان گفت: فاز نخست مجتمع حمل و نقل بین المللی و ترمینال کانتینری طلایه داران غدیر زنگان ظهر شنبه با حضور استاندار زنجان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر عزیز ترابی با اشاره به اشتغالزایی 120 نفر به طور مستقیم و 200 نفر به صورت غیرمستقیم در این مجتمع گفت: این مجتمع با سرمایه گذاری بالغ بر 7 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد و تاکنون 4 میلیارد تومان هزینه شده است.
 

وی با اشاره به اینکه کلنگ احداث این مجتمع در سال 87 به زمین خورده بود، ادامه داد: در این مجتمع تاسیسات ترمینال کانتینری، قرنطینه گمرکی، دفاتر کارگزاری، رستوران، استراحتگاه و کارگاه های ساخت کانتینر به مساحت 9 هکتار تعبیه شده است.
 

ترابی به برخی مشکلات این مجتمع در زمینه خرید خودروهای سنگین اشاره کرد و گفت: تاکنون 20 دستگاه خودرو توسط یکی از سهامداران شرکت خریداری شده است و با ثبات قیمت خودرو تا 100 دستگاه دیگر نیز خریداری خواهد شد.
 

 به ایجاد کارگاه ساخت کانتینر در این مجتمع اشاره کرد و یادآور شد: 200 مترمربع زمین برای احداث این کارگاه در نظر گرفته شده است.

 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به طرح های ایستگاه ریلی بین المللی بناب و پایانه صادرات محصولات کشاورزی در استان اشاره کرد و گفت: این سه طرح از طرح های مهم استان در توسعه صادارت است.
 

معصومی افزود: ایستگاه ریلی بناب و پایانه محصولات کشاورزی نیز در سال آینده به بهره برداری می رسد.
 

مجتمع حمل و نقل بین المللی و ترمینال کانتینری طلایه داران غدیر زنگان در کیلومتر 3 آزاد راه زنجان، قزوین واقع شده است و با 60 درصد پیشرفت فیزیکی و اعتبار 4 میلیارد تومان در فاز اول به بهره برداری رسید.

کد مطلب 1816359

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