فاز نخست مجتمع حمل و نقل بین المللی طلایه داران غدیر در زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر عزیز ترابی با اشاره به اشتغالزایی 120 نفر به طور مستقیم و 200 نفر به صورت غیرمستقیم در این مجتمع گفت: این مجتمع با سرمایه گذاری بالغ بر 7 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد و تاکنون 4 میلیارد تومان هزینه شده است.



وی با اشاره به اینکه کلنگ احداث این مجتمع در سال 87 به زمین خورده بود، ادامه داد: در این مجتمع تاسیسات ترمینال کانتینری، قرنطینه گمرکی، دفاتر کارگزاری، رستوران، استراحتگاه و کارگاه های ساخت کانتینر به مساحت 9 هکتار تعبیه شده است.



ترابی به برخی مشکلات این مجتمع در زمینه خرید خودروهای سنگین اشاره کرد و گفت: تاکنون 20 دستگاه خودرو توسط یکی از سهامداران شرکت خریداری شده است و با ثبات قیمت خودرو تا 100 دستگاه دیگر نیز خریداری خواهد شد.



به ایجاد کارگاه ساخت کانتینر در این مجتمع اشاره کرد و یادآور شد: 200 مترمربع زمین برای احداث این کارگاه در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به طرح های ایستگاه ریلی بین المللی بناب و پایانه صادرات محصولات کشاورزی در استان اشاره کرد و گفت: این سه طرح از طرح های مهم استان در توسعه صادارت است.



معصومی افزود: ایستگاه ریلی بناب و پایانه محصولات کشاورزی نیز در سال آینده به بهره برداری می رسد.



مجتمع حمل و نقل بین المللی و ترمینال کانتینری طلایه داران غدیر زنگان در کیلومتر 3 آزاد راه زنجان، قزوین واقع شده است و با 60 درصد پیشرفت فیزیکی و اعتبار 4 میلیارد تومان در فاز اول به بهره برداری رسید.