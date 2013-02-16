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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

عبدوس:

همايش سالروز تاسيس ستاد عالي كانون هاي مساجد كشور در سمنان برگزار می‌شود

همايش سالروز تاسيس ستاد عالي كانون هاي مساجد كشور در سمنان برگزار می‌شود

سمنان-خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی ستاد گرامیداشت همايش سالروز تاسيس ستاد عالي كانون هاي مساجد استان سمنان با اشاره به اینکه این همايش به صورت کشوری در این استان برگزار می شود، گفت: حضور اساتید برجسته استانی و کشوری و ارائه گزارش عملکرد سال 91 از جمله برنامه های این همایش است.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد عبدوس صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دبیرخانه نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان ضمن اشاره به اینکه این همایش با حضور200 نفر از اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان در سالن اجتماعات مخابرات سمنان برگزار می شود اظهار داشت: برگزاری کارگاه جنگ نرم توسط اساتید برجسته استانی وکشوری و ارائه گزارش عملکرد سال 91 توسط دبیرخانه کانون مساجد استان سمنان از برنامه های این همایش است.

وی تصریح کرد: این همایش یک روزه در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود.

دبیر اجرایی ستاد گرامیداشت همايش سالروز تاسيس ستاد عالي كانون هاي مساجد استان سمنان اظهار داشت: بايد امكان جذب جوانان به اين كانون ها فراهم شود.

عبدوس با بيان اينكه تنها داشتن امكانات و حمايت براي رونق كانون های فرهنگی هنری مساجد كافي نيست، اظهار داشت: تا انگيزه اصلي وجود نداشته باشد هر چقدر هم حمايت صورت گيرد بي فايده است.

وي افزود: بايد به جوانان مسجدي كه الگوي نمونه در جامعه محسوب مي شوند از سوي مسئولان توجه كافي صورت گيرد تا زمينه گرايش عمومي به مساجد فراهم شود.

بیر اجرایی ستاد گرامیداشت همايش سالروز تاسيس ستاد عالي كانون هاي مساجد استان سمنان از كانون هاي فرهنگي هنري مساجد به عنوان شبكه اي گسترده و فراگير نام برد و افزود: اين شبكه گسترده ترين نهاد فرهنگي كشور است و فعاليت هاي آن از مركز تهران تا نقاط مرزي، روستاها و جزيره هاي دور افتاده را شامل مي شود.

عبدوس همچنین در خاتمه از تجلیل مدیران برتر و نمونه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان در همایش سالروز تاسيس ستاد عالي كانون هاي مساجد كشور در سمنان خبر داد و گفت: در این مراسم علاوه برتجلیل از کانون های برتر از مسئولان استانی که با دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد همکاری داشته اند نیز تقدیر می شود.

کد مطلب 1816361

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