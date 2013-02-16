  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۵۴

وفایی نژاد اعلام کرد:

پیشکسوتان کشتی مرکز مازندران تجلیل می شوند

پیشکسوتان کشتی مرکز مازندران تجلیل می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه هیئت کشتی ساری گفت: برای نخستین بار از قهرمانان و پیشکسوتان کشتی ساری تجلیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شعبان وفایی نژاد ظهر شنبه در جلسه هیئت مدیره انجمن پیشکسوتان کشتی مرکز استان از برگزاري مراسم تجليل از قهرمانان شاخص كشتي مازندران و پيشكسوتان اين رشته در مركز استان خبر داد.

 

وی افزود : هدف از برگزاري اين مراسم پاسداشت ارزش هاي قهرمانان سابق كشتي مازندران و ساري است.

 

وفایی نژاد گفت: مهمترين هدف تشكيلات اين انجمن ساماندهي پيشكسوتان كشتي ساري و كمك به ارتقا سطح كشتي مركز استان در تمامي ميادين داخلي و خارجي است.

 

این پیشکسوت کشتی در رابطه با درگذشت مرحوم باقر خوش تراش رئيس سابق هيئت كشتي ساري افزود : وی عضو انجمن پيشكسوتان كشتي ساري و از چهره هاي نامدار در حمايت از كشتي مازندران به خصوص مركز استان بوده كه براي پيشرفت اين رشته در مازندران و حتي كشورمان زحمات فراواني را متحمل شدند.

 

وی افزود: در همايشي از زحمات و خدمات آن زنده ياد تجليل خواهد شد.

وضعیت کشتی ساری مطلوب نیست
 

مرد تمام نقره اي كشتي كشورمان در دو المپيك و جهان و دارنده چند مدال طلا آسيا نیز در این نشست گفت : نگران كشتي مازندران هستم كارنامه كنوني كشتي اين استان مناسب با نام و جايگاه كشتي مازندران نيست.

 

عسگری محمدیان افزود: به دنبال معرفي و شناسایي عاملان ناكامي كشتي مازندران نيستم اما خواستار بررسي علل ناكامي كشتي مازندران هستم.

 

وی بیان داشت: همه بايد كشتي مازندران را ياري كنيم و خواستار كمك به فدراسيون كشتي شد تا جايگاه كشتي ايران در جهان احيا شود.

 

مرد پرافتخار كشتي كشورمان يادآور  شد: بايد پل ارتباطي خوبي بين كشتي مازندران با فدراسيون ايجاد شود چرا که بنده مخالفت شديد خود را با ايجاد اختلاف بين كشتي مازندران و فدراسيون اعلام مي کنم.

کد مطلب 1816363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها