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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۳۲

حجت الاسلام عليدوست در گفتگو با مهر:

بداخلاقي‌ها نبايد زشتي خود را از دست دهد/ توجه به جنبه ديني و شرعي رفتارهاي نادرست

بداخلاقي‌ها نبايد زشتي خود را از دست دهد/ توجه به جنبه ديني و شرعي رفتارهاي نادرست

قم - خبرگزاري مهر: عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم تأكيد كرد: در مواجهه با بداخلاقي‌ها نبايد جنبه ديني و شرعي كه درباره اين مسائل وجود دارد ناديده گرفته شود و بداخلاقي‌ها نبايد زشتي خود را از دست دهد.

حجت الاسلام ابوالقاسم عليدوست در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخي از بداخلاقي‌هايي كه در كشور به وجود آمده، اظهار داشت: بنده نمي‌خواهم يك مصاحبه سياسي داشته باشم و بيشتر مايلم آنچه رخ داده را از منظر اخلاقي و مذهبي بيان كنم.

وي با تاكيد براينكه رعايت اخلاق بر همه لازم و بر مسئولان لازم تر است، عنوان كرد: ما همه به عنوان يك انسان و يك مسلمان موظف به رعايت اخلاق هستيم كه اين نكته يك قاعده كلي است.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم ادامه داد: تمسك به اسنادي كه از مجاري قانوني ثابت نيست، خلاف شرع، قانون و حكمت و عقل است.
 

برخود با افرادي كه بداخلاقي‌ها را انجام مي‌دهند

وي در ادامه ابراز داشت: من به عنوان يك شهروند ايراني و مسلمان سئوال ميكنم كه چرا در مقابل اين ناهنجاري‌ها عبور مي‌شود و اگر در گذشته و در موارد مشابه برخورد مناسب صورت مي‌گرفت افراد سعي مي‌كردند اين حركات را تكرار نكنند.

حجت الاسلام عليدوست ادامه داد: من واقعا گاهي به عنوان يك شهروند خجالت مي‌كشم كه برخي از مسئولان ابتدائيات و نكات لازم الرعايه اخلاقي را رعايت نمي‌كنند.

وي با تاكيد بر اينكه جنبه مذهبي و ديني در بداخلاقي‌ها بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد، عنوان داشت: نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه در اينگونه بداخلاقي‌ها به مسائل سياسي و اجتماعي مرتبط مي‌كنند و مي‌گويند دشمن از اين مسائل سوء استفاده مي‌كند.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم ادامه داد: هرچند از اتفاقات رخ داده دشمن سوء استفاده مي‌كند اما در اين زمينه نبايد جنبه ديني و شرعي و اخلاقي را ناديده گرفت زيرا رخ دادن اين بداخلاقي‌ها با شرع و عرف نيز سازگاري ندارد.

وي در ادامه با اشاره به وظايف همه ارگانها و نهادها بخصوص رسانه‌ها در عدم ترويج بداخلاقي عنوان داشت: نبايد جامعه به سمتي برود كه برخي از رفتارها و بداخلاقي‌ها زشتي خود را از دست بدهد كه علما تاكيد دارند كه اگر در جامعه‌اي زشتي يك ناهنجاري از بين رفت مصيبت است.

کد مطلب 1816365

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