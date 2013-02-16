حجت الاسلام ابوالقاسم عليدوست در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخي از بداخلاقي‌هايي كه در كشور به وجود آمده، اظهار داشت: بنده نمي‌خواهم يك مصاحبه سياسي داشته باشم و بيشتر مايلم آنچه رخ داده را از منظر اخلاقي و مذهبي بيان كنم.



وي با تاكيد براينكه رعايت اخلاق بر همه لازم و بر مسئولان لازم تر است، عنوان كرد: ما همه به عنوان يك انسان و يك مسلمان موظف به رعايت اخلاق هستيم كه اين نكته يك قاعده كلي است.



عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم ادامه داد: تمسك به اسنادي كه از مجاري قانوني ثابت نيست، خلاف شرع، قانون و حكمت و عقل است.



برخود با افرادي كه بداخلاقي‌ها را انجام مي‌دهند

وي در ادامه ابراز داشت: من به عنوان يك شهروند ايراني و مسلمان سئوال ميكنم كه چرا در مقابل اين ناهنجاري‌ها عبور مي‌شود و اگر در گذشته و در موارد مشابه برخورد مناسب صورت مي‌گرفت افراد سعي مي‌كردند اين حركات را تكرار نكنند.



حجت الاسلام عليدوست ادامه داد: من واقعا گاهي به عنوان يك شهروند خجالت مي‌كشم كه برخي از مسئولان ابتدائيات و نكات لازم الرعايه اخلاقي را رعايت نمي‌كنند.



وي با تاكيد بر اينكه جنبه مذهبي و ديني در بداخلاقي‌ها بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد، عنوان داشت: نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه در اينگونه بداخلاقي‌ها به مسائل سياسي و اجتماعي مرتبط مي‌كنند و مي‌گويند دشمن از اين مسائل سوء استفاده مي‌كند.



عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم ادامه داد: هرچند از اتفاقات رخ داده دشمن سوء استفاده مي‌كند اما در اين زمينه نبايد جنبه ديني و شرعي و اخلاقي را ناديده گرفت زيرا رخ دادن اين بداخلاقي‌ها با شرع و عرف نيز سازگاري ندارد.



وي در ادامه با اشاره به وظايف همه ارگانها و نهادها بخصوص رسانه‌ها در عدم ترويج بداخلاقي عنوان داشت: نبايد جامعه به سمتي برود كه برخي از رفتارها و بداخلاقي‌ها زشتي خود را از دست بدهد كه علما تاكيد دارند كه اگر در جامعه‌اي زشتي يك ناهنجاري از بين رفت مصيبت است.