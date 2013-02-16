دانش آموزان و فرهنگیان حافظ قرآن کهگیلویه و وبویراحمد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با حضور امام جمعه، مربيان قرآني و مسئولان شهرستان و چهارهزار و 200دانش آموز و فرهنگي حافظ قرآن کريم برگزار شد.

مديركل آموزش وپرورش کهگيلويه و بويراحمد ظهر شنبه در اين همايش گفت: دانش آموزان و فرهنگيان استان حضور پر شور و موفقی در اين طرح داشتند.

پرويز طاهري افزود: تلاش برای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم ترویج فرهنگ قرآنی و تجلیل از حافظان قرآن از جمله اهداف برگزاری این همایش بوده است.

وي بيان داشت: سهم این استان بر اساس طرح ملي قرآن، 16درصد پيش بيني شده بود كه با تلاش و همت دانش آموزان و فرهنگيان اين سهميه به 32درصد رسيده است.

طاهري افزود: به بركت خون شهدا، فرزندان ما با قرآن مانوس هستند و امروز جشن ملي طرح حفظ قرآن را با حضور دانش آموزان و فرهنگيان برگزار مي كنيم.

وي با بيان اينکه قرآن گوهري بي مثال و باب گفتگوي پروردگار با انسان است، اظهار داشت: ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه موجب مصون ماندن آن از آسیب های مختلف می شود.