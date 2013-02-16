جای تاسف است برخی افراد نظام موجب خوشحالی دشمن می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سعید علیپور صبح شنبه در مراسم يکصد و چهاردهمين مراسم پرفيض زيارت عاشورا با گراميداشت ياد و خاطره امام راحل(ره) و شهداي انقلاب اسلامي گفت: انقلاب اسلامي ايران يکي از پر برکت ترين و مردمي ترين انقلابهاي تاريخ بشريت است.

وي با ذکر چندين نمونه از آثار و برکات اين انقلاب به رشد و شکوفايي جوانان اين مرز و بوم اشاره کرد و ايجاد شور و نشاط در بين نيروهاي جوان را يکي از بزرگترين نعمتهاي انقلاب اسلامي دانست.

حجت الاسلام سعيد عليپور با اشاره به وقايع پس از پيروزي انقلاب اسلامي بيان کرد: سالهاست که دشمنان اسلام به دنبال براندازي اين نظام هستند و تاکنون انواع بلاها را بر سر مردم ايران آوردند. از بازي احزاب منحرف گرفته تا ترور شخصيتهاي برجسته انقلاب اسلامي، از جنگ تحميلي و تحريمهاي اقتصادي گرفته تا فتته انگيزي پس از انتخابات سال 1388 ولی هیچکدام از این موارد به هدف نرسیده اند.

وي افزود: جاي بسي تاسف دارد که برخي از افراد برجسته نظام اسلامي ايران به جاي اينکه با جامه عمل پوشاندن به رهنمودهاي مقام عظماي ولايت، در فکر مردم فهيم و باوفاي ايران و صدور انقلاب اسلامي باشند، با دعواهاي سياسي و ايجاد تشنج در جامعه، موجبات فرح و شادي دشمنان انقلاب را فراهم مي سازند.

رئيس اداره تبليغات اسلامي انديمشک عنوان کرد: فصل الختام تمام مناقشات سياسي، بيانات رهبر عظيم الشان ايران است و ايشان به کرات تاکيد بر وحدت مسئولان و مردم داشته اند و در نتيجه هرکسي که مدعي ولايت محوري است بايد گوش به فرمان حضرت آقا باشد.

مراسم معنوي زيارت عاشورا به همّت اداره تبليغات اسلامي انديمشک به صورت هفتگي در جوار شهداي گمنام اين شهرستان و با حضور پرشور مردم شهرستان انديمشک برگزار مي شود.