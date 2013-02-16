به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی در حاشیه جلسه امروز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دو هفته اخیر رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست های کلی جمعیت را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند که این دو از مسائل مهم در کشور است.

وی افزود: کشور ما در حال حاضر هم از حیث جمعیت و هم از بعد تولید ملی و اقتصاد نیازمند سیاستگذاری های جدیدی بود که پس از مشورت کارشناسان و نظرخواهی از نخبگان و دانشگاهیان از نقاط مختلف کشور ایده ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را در این سیاست ها لحاظ کرده و با نظر و راهنمایی ایشان سیاست های جدید تهیه و ابلاغ شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز امیدواری کرد که مجلس و دولت توجه بیشتری را نسبت به گذشته در خصوص سیاست های کلی ابلاغی داشته باشند و در تهیه قوانین و مقررات دقت بیشتری نسبت به گذشته به خرج دهند و برای تهیه قوانین و مقررات و برنامه ریزی و تهیه بودجه سال آینده این سیاست ها را لحاظ کنند.

رضایی با اشاره به آغاز تهیه سیاست های سلامت کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب کلیات این سیاست ها تصریح کرد: در موضوع سلامت در بخشی از ابعاد بهداشت و درمان نسبت به منطقه جلو هستیم. مثلا در موضوع واکسیناسیون در حال حاضر رتبه اول منطقه را داریم اما در مابقی شاخص های بهداشت از منطقه و جهان عقب هستیم.

وی ادامه داد: البته برخی در تهیه شاخص های سلامت حرف هایی برای گفتن دارند اما این شاخص ها نشان می دهد بالای 60 درصد از هزینه ها بر عهده مردم و 40 درصد دیگر بر عهده دولت است. متاسفانه در حال حاضر هزینه های سلامت در کشور به شدت در حال بالا رفتن است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در سال 91، هزینه های بهداشت و درمان بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوده است، پیش بینی کرد که هزینه های این حوزه در سال 92 به بیش از 50 هزار میلیارد تومان در 3 بخش خصوصی، دولتی و مردمی برسد. مسئله سلامت هم اکنون بخش مهمی از نقدینگی کشور را در بر می‌گیرد.

وی گفت: در بحث های امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست های کلی سلامت بیش از آنچه در سلامت جسمانی نیاز است موضوعات را لحاظ کردیم. چرا که سلامت روحی، روانی، اجتماعی و محیطی در کنار سلامت جسمی در بسیاریاز کشورها منظور نظر مبحث سلامت است. لذا باید این موضوعات در کنار سلامت جسمی در کشور مورد نظر باشد.

رضایی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی سلامت را به صورت جامع دیده و صرفا در بعد سلامت جسمانی به موضوع نگاه نکرده است، تصریح کرد: در موضوع سلامت مباحث مربوط به سلامت روحی - روانی امید به آینده و ... می تواند در سلامت جسمی جامعه بویژه در نسل جوان موثر باشد. نکته دیگری که در موضوع سلامت در بررسی های مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه قرار گرفت این بود که به موضوع پیشگیری پیش از درمان اهمیت بدهیم.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: در حال حاضر در کشور ما 60 درصد هزینه های سلامت مربوط به درمان، 18 درصد مربوط به پیشگیری و 18 درصد دیگر مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی و درمانی است در حالیکه در دنیا هزینه های پیشگیری بیش از درمان است.

وی با بیان اینکه نکته دیگر در بررسی های مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست های کلی سلامت سبک و کیفیت زندگی بود، یادآور شد: این موضوع در مبحث سلامت بسیار اهمیت دارد. مواد غذایی که در کشور ما تهیه می شود در بحث سلامت جامعه بسیار مهم و تاثیرگذار است. امروزه سرطان بعد از تصادفات دومین میزان مرگ و میر را در کشور به خود اختصاص داده است. لذا در مبحث سلامت باید از آلودگی هوا تا محصولات کشاورزی مصرف شده در مواد غذایی و تشخیص به موقع سرطان ها توجه لازم را داشت.

رضایی با بیان اینکه تجهیزات مورد نیاز سلامت در کشور بسیار کمتر از تجهیزات مورد نیاز در موضوع زیبایی وارد می شود، خاطر نشان کرد: متاسفانه شاهدیم که بعضا تجهیزات مورد نیاز در موضوع سلامت به کشور وارد نمی شود اما وسایل و تجهیزات مربوط به زیبایی در کشور انبار شده است و این موضوع نشان می دهد که ما به تجهیزات مرتبط با جان انسانها کمتر توجه کرده ایم.

وی مراقبت از غذا خوردن، توجه به محیط زیست و آلودگی هوا که نقش مهمی در سلامت دارند و ... را از دیگر موضوعات بررسی شده در مبحث سلامت خواند و اظهار کرد: پیشنهادات خوبی در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام نظیر یکپارچگی در نظام سلامت داده شد چرا که امروز بخش مهمی از اداره کشور در موضوع سلامت به صورت پراکنده است. مثلا مسئول بیمه یک وزارتخانه است و مسئول درمان یک وزارتخانه دیگر که این حکایت از پراکندگی در موضوع سلامت و درمان کشور است. لذا در این موضوع پیشنهادات خوبی امروز در جلسه مجمع ارائه شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی دیگر از پیشنهادات ارائه شده در جلسه امروز مجمع اداره موضوع بهداشت و درمان با ترکیب بخش خصوصی و دولتی بود. دستیابی به شیوه های جدید درمان در تامین هزینه های سلامت و اداره و مدیریت مراکز درمانی و ... از موضوعات مهمی بود که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت. در جلسات آینده مسئله سلامت در مجمع مورد بررسی قرار می گیرد. تاکنون دو مورد از سیاست های کلی سلامت در راستای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی در موضوع سلامت مبتنی بر آموزه های اخلاقی، انسانی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره تحریم دارو و تجهیزات پزشکی از سوی برخی کشورها نظیر آمریکا، تصریح کرد: آمریکایی ها در فروش بخشی از تجهیزات پزشکی بیش از 10 سال است که مشکلاتی را برای کشورمان بوجود آورده اند اما اگر اهمیتی به این موضوع داده می شد می توانستیم تجهیزات را از جای دیگر تامین کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوال دیگری در ارتباط با چگونگی بررسی سیاست های مربوط به جمعیت در مجمع شخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: پیش تر در این زمینه اظهار نظر کرده ام اما در مسئله جمعیت افراط و تفریط زیادی در گذشته انجام شده است. هول و هراس اضافی در موضوع کنترل جمعیت در گذشته در کشور ایجاد شد و در این زمینه شاهد افراط بودیم. سیاست های کلی جمعیت این رویکردها را متعادل کرده است.

وی خاطر نشان کرد: سیاست های کلی بیشتر جهت دهنده است و وقتی سیاست ها را عوض کنیم بودجه های سالانه و برنامه های 5 ساله در این راستا تغییر می کند.