خراسان رضوي رتبه نخست را به لحاظ توانمندسازي اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رضويان راد، ظهر شنبه در مراسم توديع و معارفه مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي اظهار كرد: بيش از 90 هزار تعاوني طي دولت نهم و دهم ثبت شده است، افزود: اين استان به همت تعاون گران و تعامل شايسته بين مديران ارشد دولتي رتبه نخست را در كشور به لحاظ ثبت، تشكيل، آموزش، ترويج و توانمندسازي اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني داشته است.

وي تصريح كرد: اقتصاد بر سه پايه دولتي، خصوصي و تعاوني بنا نهاده شده و مطابق فرمايش مقام معظم رهبر انگشت گرهگشا در اجراي عدالت تعاون بوده و تعاون چشمه جوشان اشتغال است.

وي با بيان اينكه 57 درصد نيازهاي جهان را تعاوني ها برآورده مي كنند، تصريح كرد: در تمامي اعصار بدون تعاون، تحول، همدلي و همراهي كاري به پيش نرفته است.

وي بيان كرد: امروز كشورهاي غربي به جايگاه تعاون ونقش آن پي برده اند و نهضت تعاون محور رو به گسترش است طوي كه از سال 2013 تا 2023 به عنوان دهه تعاون نام گذاري شده است.