کمک 85 میلیارد ریالی مردم خراسان جنوبی به نیازمندان

سید رضا حسینی در گفتگو با مهر، درآمد ماهانه این نهاد را 877 میلیون تومان اعلام کرد و اظهارداشت: از این رقم 176 میلیون تومان از محل جمع آوری صدقات است.

وی از وجود 107 هزار مشترک مستمر در این نهاد خبر داد و گفت: از این تعداد 92 هزار مشترک صدقات و مابقی مسترک سایر طرح ها هستند.

حسینی در آمد این نهاد در 10 ماهه گذشته را 85 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: درآمدهای این نهاد نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد رشد داشته است.

وی سرانه مشارکت هر نفر در خراسان جنوبی را بالاتر از نرم کشوری دانست و افزود: در کشور سرانه مشارکت هر نفر شش هزار و 600 تومان به صورت سالانه است.

حسینی ادامه داد: سرانه مشارکت مردم در خراسان جنوبی سالانه 11 هزارتومان است.

وی به جایگاه استان در زمینه مشارکت های مردمی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه مردم استان علیرغم محرومیت و تنگناها دارای زمینه کمک و مشارکت بالایی هستند.

98درصد موافقت نامه های کمیته امداد با دستگاه ها محقق شد

به گفته وی در باب تفاهم نامه های مختلف که در راستای توانمندسازی خانواده های مددجویان انجام می شود، 258 مسجد در قالب طرح مسجد محوری قرار گرفتند.

حسینی گفت: در این راستا با 30 دستگاه اجرایی و موسسه خیریه تفاهم نامه منعقد شده که به این نهاد کمک کنند.

به گفته وی کمک های این نهادها در قالب کمک هز ینه های درسی، درمان، جهیزیه و... است.

معاون کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی یادآور شد: در این راستا 98 درصد توافق نامه های این نهاد محقق شده است.