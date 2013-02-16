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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۳

هادی نژاد اعلام کرد:

تجهیز 250 غرفه برای راه اندازی نمایشگاه بهاره ساری

تجهیز 250 غرفه برای راه اندازی نمایشگاه بهاره ساری

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری گفت: 250 غرفه برای راه اندازی نمایشگاه بهاره ساری تجهیز شده است.

اسماعیل هادی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در شهرستان ساری در ایام پایانی سال همزمان با سایر شهرستان های استان که در راستای کنترل بازار و عرضه کالای مناسب به مردم می باشد از تاریخ 12 اسفندماه گشایش می یابد.

 

وی افزود: در این نمایشگاه بیش از 250 غرفه از واحدهای تولیدی و خرده فروش ها در سالنی به مساحت پنج هزار متر مربع نسبت به عرضه اقلام پر مصرف ایام پایانی سال؛ اعم از پوشاک، کیف و کفش، مواد پروتئینی، انواع شیرینی، خشکبار، مرغ منجمد، برنج و … به شهروندان اقدام می کنند که حداقل 15 درصد زیر قیمت بازار است.

 

هادی نژاد اظهار داشت: ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و تنظیم بازار و تثبیت قیمت‌ها از مهم‌ترین وظایف این اداره است و در راستای ارائه خدمات بهینه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم.

 

وی با بیان اینکه باید کالاهایی با کیفیت و ضروری مورد نیاز مردم ارائه داد افزود: برگزاری نمایشگاه های بهاره نقش مهمی در کنترل قیمتها و جلوگیری از گرانی دارد و امیدوار هستیم با برگزاری این نمایشگاه مهم و باارزش رضایت خاطر شهروندان را فراهم کنیم.

 

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری  یادآور شد: مکان برپایی این نمایشگاه در کیلومتر هفت جاده ساری به نکا جنب شرکت ایران خودرو  بوده که همه روزه به مدت 10 روز کاری در دو وقت صبح و عصر آماده بازدید و خرید توسط شهروندان است.

 

 

کد مطلب 1816376

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