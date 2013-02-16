تجهیز 250 غرفه برای راه اندازی نمایشگاه بهاره ساری

اسماعیل هادی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا در شهرستان ساری در ایام پایانی سال همزمان با سایر شهرستان های استان که در راستای کنترل بازار و عرضه کالای مناسب به مردم می باشد از تاریخ 12 اسفندماه گشایش می یابد.

وی افزود: در این نمایشگاه بیش از 250 غرفه از واحدهای تولیدی و خرده فروش ها در سالنی به مساحت پنج هزار متر مربع نسبت به عرضه اقلام پر مصرف ایام پایانی سال؛ اعم از پوشاک، کیف و کفش، مواد پروتئینی، انواع شیرینی، خشکبار، مرغ منجمد، برنج و … به شهروندان اقدام می کنند که حداقل 15 درصد زیر قیمت بازار است.

هادی نژاد اظهار داشت: ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و تنظیم بازار و تثبیت قیمت‌ها از مهم‌ترین وظایف این اداره است و در راستای ارائه خدمات بهینه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه باید کالاهایی با کیفیت و ضروری مورد نیاز مردم ارائه داد افزود: برگزاری نمایشگاه های بهاره نقش مهمی در کنترل قیمتها و جلوگیری از گرانی دارد و امیدوار هستیم با برگزاری این نمایشگاه مهم و باارزش رضایت خاطر شهروندان را فراهم کنیم.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری یادآور شد: مکان برپایی این نمایشگاه در کیلومتر هفت جاده ساری به نکا جنب شرکت ایران خودرو بوده که همه روزه به مدت 10 روز کاری در دو وقت صبح و عصر آماده بازدید و خرید توسط شهروندان است.