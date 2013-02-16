تحریم تولیدات داخلی را شکوفا کرد/ تولیدات ایرانی در راه بازارهای صادراتی



به گزارش خبرنگار مهر، عباس قبادی در حاشیه بازدید از سومین نمایشگاه تخصصی نوزاد، کودک و نوجوان در جمع خبرنگاران گفت: تحریم‌های بین‌المللی سبب شکوفایی تولیدات داخلی شده است، این در شرایطی است که این تولیدات روانه بازارهای صادراتی شده و تلاش دارند تا کالاهای ایرانی را به بازارهای جهانی معرفی کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تولیدات داخلی به خصوص صنعت مبلمان کشور در سالهای گذشته از رونق مناسبی در طرح و کیفیت برخوردار بوده است؛ که بر این اساس تولید داخلی ایران با گران شدن ارز و همچنین اقبال مصرف کنندگان به خرید کالاهای ایرانی شکوفا شده است.

وی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاهها می تواند سبب انتقال پیام کیفیت و قیمت و نیز طرح و نقشه از تولیدکنندگان به مصرف کنندگان و بالعکس باشد، این در حالی است که مصرف کنندگان نیز می توانند با برنامه ریزی دقیق تر، تناژ تولید را مشخص کرده و زمینه جذب و جلب مشتریان در بازار را فراهم کنند.

به گفته قبادی، هم اکنون محصولات ایرانی قدرت رقابت با نمونه های خارجی مشابه را دارند، بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر این باور است که باید از تولید محصولات ایرانی با کیفیت حمایت کند.

وی اظهار داشت: بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید، تمام تلاش خود را در جهت حمایت از تولید، تامین مواد اولیه و نقدینگی و نیز حمایت از واحدهای تولیدی صادراتگرا برای حضور در بازارهای جهانی به کار بسته است و در این میان، برنامه های خوبی تدارک دیده است.

همچنین در این مراسم، رامین سمیع‌زاده دبیر انجمن صنفی مبل استان تهران نیز با اشاره به برگزاری این نمایشگاه گفت: محصولات عرضه شده در این نمایشگاه با 5 تا 20 درصد تخفیف ارایه می شوند؛ ضمن اینکه مردم در ایام برگزاری نمایشگاه می توانند مایحتاج خود را تامین کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به استقبال بازدیدکنندگان در دو دوره گذشته، سومین دوره این نمایشاگه هم اکنون در حال برگزاری است که برترین های تولیدات ایرانی در این زمینه در حال عرضه هستند؛ البته این نمایشاگه تا 4 اسفندماه به کار خود در بازار شماره سه مبل یافت آباد ادامه خواهد داد.