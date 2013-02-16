نخستین دوره تخصصی کارگاه آموزشی" تاریخ شفاهی "در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری فارس در مراسم افتتاحیه این دوره اظهار داشت: به واقع تاریخ شفاهی فرصتی است برای طبقات ساکت و خاموش جامعه، طبقه ای که اگر سراغشان گرفته نشود، اطلاعاتشان را با خود به گور خواهند برد.

نیما زارع ادامه داد: با این شیوه از تاریخ نگاری به کسانی که تریبونی،کتاب و رسانه ای برای سخن گفتن نداشته و ندارند، فرصتی داده می شود تا از خود و شنیده ها، دیده ها و نقشهایشان در محور پیرامون صحنه ها و وقایع تاریخی بگویند و بگویند.

وی تصریح کرد: در همین راستا دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری فارس نخستین دوره تخصصی کارگاه آموزشی "تاریخ شفاهی" را در طی دو هفته با شرکت 20 پژوهشگر، رزمنده، نویسنده استان فارس برگزار می کند که26 و 27 بهمن ماه هفته اول این دوره با حضور محمد قاسمی پور به عنوان استاد برگزارشد.

مسئول دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری فارس اضافه کرد: ریخت شناسی مصاحبه، مفهوم و اهمیت مصاحبه در تاریخ شفاهی، یک تجربه، مصاحبه های تاریخ شفاهی هنر انقلاب، نقد روایی بر مصاحبه در تاریخ شفاهی، تنگناها و ناگزیرهای مصاحبه گر در مصاحبه تاریخ شفاهی، خلاقیت ها و کارکردها تعاملات مصاحبه گر و مصاحبه شونده در تاریخ شفاهی،مصاحبه و تاریخ شفاهی با نگاهی برثبت خاطرات، ماخذ شناسی و روش پژوهی برخی از سرفصل های این دوره هستند.

زارع یادآورشد: قاسمی پور در طی دو روز برگزاری کارگاه آموزشی " تاریخ شفاهی" موضوعاتی را در زمینه: چگونگی پرداختن به مبحث تاریخ شفاهی ، مصاحبه در تاریخ شفاهی ،برای شرکت کنندگان بیان کرد.

وی تاکید کرد:کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی در دو بخش مقدماتی و تکمیلی است که دوره تکمیلی شامل: تدوین، گویا سازی، مهندسی کتاب در سال آینده برگزار می شود. مسئول دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری فارس همچنین عنوان کرد: خروجی نخستین کارگاه آموزشی " تاریخ شفاهی " در استان فارس به واقع تولید آثار مختلف انقلاب اسلامی و جنگ به صورت مکتوب و نرم افزار است.

گفتنی است این گارگاه به همت حوزه هنری فارس و با همکاری موسسه فرهنگی هنری آسمان هشتم برگزار شد.

دوره آموزشی"تاریخ شفاهی"زمینه سازتربیت راویان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است

رئیس حوزه هنری استان فارس نیز در این مراسم بیان کرد:برگزاری دوره آموزشی"تاریخ شفاهی" به واقع زمینه سازتربیت راویان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.

علی رضا پرورش افزود: هدف اصلی مسئولان حوزه هنری فارس از برگزاری این دوره فراهم کردن شرایط برای آموزش افراد علاقه مند به تاریخ شفاهی است تا این افراد در آینده با استفاده از آموخته های خود بتوانند تاریخ نگاران دوران انقلاب اسلامی و جنگ شوند.

وی تاکید کرد: افرادی که قصد ورود به عرصه تاریخ نگاری را دارند باید در مجموعه معارف دین جایگاه شهادت و جهاد در راه خدا را درک کنند تابتوانند در این زمینه به موفقیت دست یابند.

رئیس حوزه هنری فارس یادآور شد: مطالعه و خواندن سوره مبارکه آل عمران توسط افراد علاقه مند به "تاریخ شفاهی"باعث خواهد شد تا آنها به این درک برسند که" جهاد درراه خدا چگونه است".

هدف اصلی برگزاری دوره های آموزشی تاریخ شفاهی باورمندی جوانان ونیرو های بومی است

کارشناس ادبیات پایداری دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری که به عنوان استاد در این دوره حضور داشت نیز گفت: هدف اصلی برگزاری دوره های آموزشی "تاریخ شفاهی" در استان های مختلف باورمندی جوانان ونیرو های بومی است.

محمد قاسمی پورعنوان کرد:در حوزه ادبیات پایداری ارتقاء سطح آموزشی نیروهای علاقه مند به تحقیق و نویسندگی دراستان های مختلف باعث می شود تا محصولات فرهنگی مناسبی در زمینه انقلاب اسلامی و جنگ تولید شود.

وی ادامه داد: دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری براین باور است که مراکز استانی از پتانسیل های مناسبی در حوزه انقلاب اسلامی وجنگ برخوردار هستند که با آموزش مناسب می توانند بدون اتکا به پایتخت محصولات فرهنگی بسیار مطلوبی را تولید کنند.

کارشناس ادبیات پایداری دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری اضافه کرد: در همین راستا تاکنون 10 دوره آموزشی " تاریخ شفاهی" در استان های مختلف کشور برگزارشده است.

قاسمی پور تاکید کرد: در آینده نیز گنجینه های باارزشی درزمینه انقلاب و دفاع مقدس توسط حوزه هنری به بازار عرضه می شود که می تواند در حوزه های فیلم نامه، نمایش نامه، خاطره، قصه کوتاه، ادبیات داستانی ، ادبیات پایداری استفاده شود.

وی در ادامه ضمن ابراز خرسندی از برگزاری دوره آموزشی" تاریخ شفاهی "در شهر شیراز ابراز داشت: مردان و زنان این خطه از کشور در تاریخ معاصر نقش های بسیار مهمی را برعهده داشته اندکه متاسفانه تاکنون خاطرات آنها به نحوه مطلوب مستند سازی نشده است.

کارشناس ادبیات پایداری دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری تصریح کرد: فارس به لحاظ داشتن استادان و فارغ التحصیلان ادبیات مقاومت در کشور پیش تاز است از اینرو لازم است این افراد در زمینه ارائه آثار مطلوب در زمینه تاریخ شفاهی نیز فعالیت های مناسبی را انجام دهند.

قاسمی پورعنوان کرد: اتفاق نظر وهمکاری مناسب افراد فعال در حوزه ادبیات پایداری در فارس باعث خواهد شد تا رویدادها، وقایع و اشخاص موثر در دوران انقلاب اسلامی و جنگ در این استان به شکل مطلوب در سطح ملی معرفی شود.