افزایش قیمت نان اردبیل کارشناسی می شود

ارژنگ عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با توجه به پایین بودن قیمت نان در اردبیل در مقایسه با سایر استانها ضروری است با کارشناسی دقیق از وضعیت بازار و کشش خرید عمومی نسبت به افزایش قیمت آن تصمیماتی گرفته شود.

وی افزود: پایین بودن قیمت نان موجب خروج آرد و حتی نان از استان شده که ضروری است با کنترل بازار به درستی مدیریت شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و بازرگانی استان معتقد است ارزان بودن بیش از حد قیمت نان در استان موجب افزایش قاچاق آرد می شود که در ادامه مضرراتی را به همراه دارد.

وی با تاکید به اینکه این افزایش قیمت با در نظر گرفتن حال عمومی شهروندان انجام خواهد شد، متذکر شد: قرار نیست افزایش قیمت نان بدون در نظر گرفتن توان خانواده ها در خرید نان انجام شود.

عزیزی تاکید کرد: تا پایان سال جاری افزایشی در قیمت نان انجام نخواهد شد و شروع اجرای این طرح از سال آینده است.

عزیزی در خصوص کیفیت نان پخت شده در استان ادامه داد: بازرسان به طور مستمر از کارخانه های تولید آرد و نانوایی ها بازرسی کرده و با افراد متخلف برخورد قانونی می کنند.

وی آرد استفاده شده برای پخت نان را آردی کیفی برشمرد و تصریح کرد: آرد مورد استفاده با 12 درصد سبوس بوده و از کیفیت غذایی کافی برخوردار است.

عزیزی اضافه کرد: ضروری است برای کاهش تخلفات حوزه پخت و توزیع نان شهروندان همکاری لازم را با دستگاههای کنترلی داشته باشند.