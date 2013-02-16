گازرسانی در مازندران ایمن و مستمر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب مقصودی ظهر شنبه در جلسه افتتاحیه ارزیابی تعالی سازمانی شرکت گاز مازندران به روند توسعه و ایجاد شرکت گاز مازندران اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از 14 هزار و 812 کیلومتر شبکه در سطح شهرها و روستاهای استان اجرا و بیش از 586 هزار علمک در سطح استان نصب شده است.

وی با اشاره به 923 هزار مشترک در سطح استان افزود:در حال حاضر 98 درصد خانوار شهری و 73 درصد خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند که با بهره مندی 397 روستای دیگر استان تا سه سال آینده آمار گازرسانی روستایی استان به 90 درصد افزایش خواهد یافت.

عرب مقصودی افزود: هم اکنون دو نیروگاه نکا و نوشهر، 582 واحد صنعتی عمده،38 شهرک صنعتی و 91 جایگاه سی ان جی در مازندران تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند.

وی با اشاره به گازدار شدن سه شهر و 76 روستا امسال در استان، تصریح کرد:گاز رسانی باید ایمن و مستمر باشد.

عرب مقصودی با اشاره به آغاز فعالیت های مرتبط با کیفیت از سال 82 و اخذ استاندارد های ISO9001 ISO14001 و OHSAS18001 در شرکت گاز مازندران،افزود: در سال 87 دو استاندارد ISO 10015 و ISO 10002 به مجموعه استانداردهای مسقر در شرکت گاز مازندران اضافه شد و فعالیت های مسیر تعالی سازمانی در شرکت گاز مازندران کلید خورد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به ادامه داشتن فعالیت های کمیته راهبردی تعالی سازمانی در سال 90 اذعان داشت:در سال 91 برای تقدیرنامه 4 ستاره آماده شدیم و امروز در قالب یک میثاق نامه هم قسم شدیم تا به جایگاهی که شایسته شرکت گاز مازندران است دست یابیم.

عرب مقصودی با بیان اینکه حرکت شرکت گاز مازندران باید موج گونه،رو به جلو و در راستای کیفیت باشد،یادآور شد: امیدواریم در سال 1393 شرکت برای اخذ تندیس آماده شود.