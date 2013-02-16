برترین های سیزدهمین دوره مسابقات ملی و استانی مهارت استان سمنان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان طی مراسمی که روز شنبه در محل سالن همایش های این اداره کل در سمنان برگزار شد از فعالان و رقابت کنندگان سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت به دلیل ارتقا سه پله ای جایگاه این استان در سطح کشور قدردانی کرد.

ابراهیم محمودی ضمن گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اظهار داشت: انقلاب هدفمند و دارای ریشه قرآنی توسط امام خمینی (ره) به وجود آمد و به صورت تصادفی اتفاق نیفتاد.

وی همچنین ضمن تاکید بر اینکه امام خمینی (ره) با برپایی انقلاب وظیفه دینی خود را انجام داد اضافه کرد: آزادی حاکم بر جامعه را مدیون ایشان هستیم در صورتی که در رژیم طاغوت هیچ کس حق اظهار نظر و دخالت در کاری را نداشت.

رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان نیز در این مراسم افزود: برگزیدگان المپیاد و استعدادهای برتر برای استخدام در دستگاه های اجرایی باید در بنیاد نخبگان پرونده تشکیل دهند.

داود فیض از در اختیار دادن تسهیلات از سوی بنیاد به نخبگان خبر داد و اظهار داشت: برگزیدگان مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوری و جهانی و نیز استعدادهای برتر می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

در این آیین از دارندگان مدال نقره، برنز و دیپلم افتخار این دوره از مسابقات با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد و برگزیدگان مرحله استانی این دوره از مسابقات نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

در سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت، استان سمنان با کسب یک مدال نقره، یک مدال برنز و چهار دیپلم افتخار، توانست جایگاه خود در سطح کشور را سه رتبه ارتقا دهد.

مهران پارسا در رشته فرز CNC مدال نقره و محمد ایجی در رشته الکترونیک مدال برنز سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت را از آن خود کردند.

همچنین مرضیه صادقی در رشته آشپزی، احسان صادقیان در رشته صافکاری خودرو، سجاد نجم در رشته کابینت ساز چوبی و سیدحسن مهدوی لله لو در رشته جواهر سازی موفق به کسب دیپلم افتخار این دوره از مسابقات شدند.

منتخبان نهایی این دوره از مسابقات به همراه منتخبان دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت پس از شرکت در اردوهای آماده سازی به مسابقات جهانی مهارت - آلمان 2013 اعزام می شوند.

