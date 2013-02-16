پايان مسابقات كشتي آزاد جوانان كشور/ یک لرستانی مانع قهرمانی لرستان شد!

به گزارش خبرنگار مهر، درمسابقات كشتي آزاد جوانان كشور كه به ميزباني شهرستان تبريز برگزار شد پس از مازندران، كرمانشاه و لرستان به ترتيب در جايگاه دوم و سوم جدول‌رده‌بندي قرار گرفتند.

در پايان اين بازي‌ها پيمان ياراحمدي و انوش مرداني به ترتيب در اوزان 66 و 86 كيلوگرم موفق به كسب عنوان قهرماني شدند، همچنين يونس مرادي در وزن74كيلوگرم پنجم شد.

اما نكته‌ قابل تأمل در خصوص اين رقابت‌ها حضور مصطفي قياسي آزادكار لرستاني در قالب تيم تبريز بود.

اين اتفاق در شرايطي رقم خورد كه قياسي در مسابقات انتخابي قبل از مسابقات در لرستان كشتي گرفته بود و اتفاقا مغلوب يونس مرادي شده بود و طبق قوانين چون در مسابقات انتخابي در استان شركت داشته است نمي توانست براي استاني ديگر كشتي بگيرد.

اما در عين ناباوري اين اتفاق افتاد و قياسي در اولين كشتي خود مقابل يونس مرادي كه شانس اول كسب عنوان قهرماني وزن 74بود قرار گرفت و از آن‌جايي كه قياسي از انگيزه‌ لازم براي برتري برابر مرادي برخوردار بود در اين مسابقه به پيروزي رسيد و در نهايت نيز توانست به عنوان قهرماني اين وزن در قالب تيم "تبريز" دست پيدا كند.

این در حالیست که اگر این اتفاق نمی افتاد یونس مرادي به قهرماني اين وزن مي‌رسيد و در پايان لرستان به جاي مازندران در جايگاه نخست بازي‌ها قرار مي‌گرفت.

البته هيئت كشتي لرستان به صورت كتبي مراتب اعتراض و پيگيري خود را به فدراسيون اعلام كرد كه متأسفانه نتيجه‌اي عايد نشد و لرستان با مقام سومي به كار خود خاتمه داد.

به هر حال گذشته از اين مسائل و با توجه به تيم‌هاي قدرتمندي چون مازندران و كرمانشاه نتيجه‌ سومي لرستان نشان از قدرت جوانان اين استان در كشتي كشور را دارد.

اين بازي‌ها ابتدا قرار بود به ميزباني شهرستان بروجرد برگزار شود که به دلیل فراهم نشدن شرایط میزبانی برگزاری بازیهای به تبریز محول شد، موضوعی که اگر رخ نمی داد لرستان مي‌توانست امروز قهرماني خود را جشن بگيرد.