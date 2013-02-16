تحقيقات مهمترين عامل پيشرفت و توسعه کشور در بخش کشاورزي است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی پاداشت ظهر امروز در یک نشست تخصصی - پژوهشی افزود: تحقیقات زیر بنای تحولات مهم در تمامی بخش های یک جامعه است.



وی همچنین به ظرفیت بالاي توليد محصولات کشاورزي در استان اشاره کرد و اظهارداشت: تحقيقات در توليد محصولات کشاورزي، افزايش درآمد و ارتقا سطح زندگي روستائيان و کشاورزان و در نهايت توسعه پايدار اقتصادي - اجتماعي کشور نقش مهمی دارد.

سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان بر ضرورت کاربردي تر کردن تحقيقات و سازگاري آن با واقعيت هاي مزارع و مراکز توليد، آينده نگري و برنامه ريزي دراز مدت در استان تاکید کرد.

وی گفت: رشد بالای جمعیت و افزایش مستمر تقاضای مواد غذایی در کشور، ایجاد تحول در کشاورزی را به نحوی که بتواند کمیت و تنوع محصولات کشاورزی را در مدت زمان کوتاهی افزایش دهد، اجتناب ناپذیر ساخته است.

پاداشت در ادامه با اعلام اینکه تحقیقات یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده توسعه کشاورزی است، یادآورشد: استان گیلان ظرفیت خوبی برای تولید انواع محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلاتی و غیره در کشور دارد.