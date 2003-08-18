نماينده مراغه : وزير كشور بايد از مردم سميرم عذر خواهي كند

سيد مصطفي سيد هاشمي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با اشاره به حادثه مشابه حوزه انتخابيه خود درمراغه و اتفاقاتي كه در عجب شير به دليل شهرستان شدن آن روي داد و منجر به كشته شدن يكي از شهروندان عجب شير شد گفت : اينجانب به عنوان يكي از نمايندگان مردم در مجلس ضمن محكوم كردن اين اقدام وزارت كشور و استانداري اصفهان از وزير كشور و استاندار اصفهان مي خواهم براي مردم سميرم توضيح دهند چرا و با چه استدلالي اين اقدام انجام گرفته است و از آنان دلجويي كنند .

وي هشدار داد: اگر جلوي اين بي تدبيري ها گرفته نشود دوباره شاهد اين گونه حوادث خواهيم بود همانگونه كه حادثه مشابهي در عجب شير مراغه روي داد و اين بار اسفبارتر بود چراكه 8 نفر از شهروندان اين بار در سميرم قرباني بي تدبيري مقامات مسئول شدند .

سيد هاشمي با اشاره به اينكه تغيير در تقسيمات كشوري به دليل توسعه و پيشرفت مناطق ضروري است ، گفت: بايد مردم اين گونه مناطق توجيه شوند و از آنان نظرسنجي شود و با در نظر گرفتن مصلحت جامعه به مرحله اجرا در آيد .

نماينده مراغه با اشاره به شرايط حساس داخلي و تهديداتي كه از داخل و خارج عليه كشورمان شكل مي گيرد گفت : بايد حساب مردم را از ضدانقلاب جداكرد و نبايد بهانه به دست بد خواهان بدهيم كه در اينگونه تجمعات مردمي نفوذ و تجمعات مردمي را به شورش و آشوب تبديل كنند .

وي باتاكيد بر اينكه وزارت كشوري كه خود بايد پاسدار امنيت كشور باشد نبايد با اين گونه اقدامات نسنجيده موجبات بروز ناامني را در كشور ايجاد كند ، گفت : مسئولان بايد مردم را قانع و با شفافيت موضوع را بيان كنند تا از بروز شايعات مختلف نيز جلوگيري شود .

اين نماينده مجلس افزود : در تقسيمات كشوري بايد به مردم بگوييم چرا و به چه دليل اين كار را انجام مي دهيم و نظرات آنان را جويا شويم و به طومار و نامه نگاري هاي آنان و يا نمايندگان مردم در مجلس و يا شوراي شهر توجه كنيم و اگر اقدامي انجام داديم پاسخگوي پيامدها و آثار آن نيز باشيم .