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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

در بهشهر:

مسابقه نقاشی کودکان پیش دبستانی برگزار شد

مسابقه نقاشی کودکان پیش دبستانی برگزار شد

بهشهر - خبرگزاری مهر: مسابقه نقاشی برای کودکان پیش دبستانی در کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد بهشهر برگزار شد.

علی ذبیح پور، رئیس اداره کتابخانه های عمومی بهشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : این مسابقه ظهر شنبه با موضوع كتاب و تربیت  انسانهای خوب، همه جا میشه كتاب خوند، با كتاب  به آرامش می رسم و خانواده كتاب دوست برای کودکان پیش دبستانی برگزار شد.

 

وی افزود: در این مسابقه 40 نفر از کودکان پیش دبستانی رنگین كمان شهرستان بهشهر شرکت داشتند و در پایان تمامی این 40 نفر نیز به عضویت کتابخانه عمومی درآمدند.

 

دبیر انجمن کتابخانه های عمومی بهشهر اظهار داشت: در حاشیه برگزاری این مسابقه، كتابداران توضیحاتی در خصوص بخش كودك و استفاده از وسایل و تجیهزات این بخش به کودکان ارائه کردند.

 

وی افزود : معرفی كتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر وخواندن  تعدادی از كتابهای بخش كودك  توسط كتابدارن برای کودکان از دیگر اقدامات انجام شده در این مسابقه بود.

 

ذبیح پور ادامه داد : در پایان به تمامی کودکان کتابی اهدا شد و از برندگان مسابقه نقاشی نیز با اهدای جوایزی به رسم یادبود تقدیر شد.

کد مطلب 1816401

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