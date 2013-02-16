مسابقه نقاشی کودکان پیش دبستانی برگزار شد

علی ذبیح پور، رئیس اداره کتابخانه های عمومی بهشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : این مسابقه ظهر شنبه با موضوع كتاب و تربیت انسانهای خوب، همه جا میشه كتاب خوند، با كتاب به آرامش می رسم و خانواده كتاب دوست برای کودکان پیش دبستانی برگزار شد.

وی افزود: در این مسابقه 40 نفر از کودکان پیش دبستانی رنگین كمان شهرستان بهشهر شرکت داشتند و در پایان تمامی این 40 نفر نیز به عضویت کتابخانه عمومی درآمدند.

دبیر انجمن کتابخانه های عمومی بهشهر اظهار داشت: در حاشیه برگزاری این مسابقه، كتابداران توضیحاتی در خصوص بخش كودك و استفاده از وسایل و تجیهزات این بخش به کودکان ارائه کردند.

وی افزود : معرفی كتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر وخواندن تعدادی از كتابهای بخش كودك توسط كتابدارن برای کودکان از دیگر اقدامات انجام شده در این مسابقه بود.

ذبیح پور ادامه داد : در پایان به تمامی کودکان کتابی اهدا شد و از برندگان مسابقه نقاشی نیز با اهدای جوایزی به رسم یادبود تقدیر شد.