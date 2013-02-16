گلستان براي سرمايه گذاري پتانسيل بالايي دارد 

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود ظهر شنبه در همايش بزرگ سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي در پرو‍ژه هاي شهرداري هاي استان گلستان اظهارداشت: طي اين سالها شهرداريها تنها به بودجه هاي دولتي، عوارض و ماليات ها متكي بوده اند اما اين كار ما را به نتيجه نمي رساند و بايد در شريط حاضر اين نوع سيستم را عوض كنيم وبه دنبال جذب سرمايه و ايجاد منابع براي شهرداريها باشيم.

وي بابيان اينكه بايد زيرساخت ها را فراهم كنيم بيان كرد: در يكي دو سال اخير سيستم هاي مالي شهرداري ها را از حال دستي خارج كرديم و هدف عمده ما نيز در اين زمينه شفاف سازي و تسريع در كارها بود و ما بايد از همين حداقل ها شروع كنيم.

دادبود تصريح كرد: ما بايد يك برنامه عملياتي در استان براي اين بخش داشته باشيم و در استان هم مجموعه كارهايي براي سرمايه گذاري در حال انجام است از جمله اينكه ساختمان سرمايه گذاري را در گرگان افتتاح كرده ايم وما نبايد منتظر باشيم سرمايه گذار به دنبال ما بيايد بلكه اينكه ما چه پيشنهادي به سرمايه گذاران مي دهيم مهم است .

وي با بيان اينكه بايد حوزه هاي كارشناسي را در بخش سرمايه گذاري دريابيم گفت: ما بايد از تجربيات خلاق ديگر شهرهاي كشور در بحص سرمايه گذاري استفاده كنيم و در مسير پيشرفت مانند آنها گام برداريم و بدانيم به دنبال چه چيزي هستيم.

وي اظهار داشت: مابايد فاصله خود را در امر سرمايه گذاري با دنيا بدانيم و به همان مقدار تلاش كنيم.