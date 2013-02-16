به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در سومین همایش فولاد گفت: با توجه به تحریم های صورت گرفته و مشکلات ارزی، اولویت تمام بنگاههای اقتصادی باید در سال آینده، تامین ارز باشد و بر این اساس بخش تولید، صنعت و معدن کشور نیز اولویت اول خود را ارزآوری قرار دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سال جاری از ابتدا با تحریم نفت و بانک مرکزی آغاز شد و هم اکنون بررسی ساده این مهم حاکی از آن است که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در سال جاری به به نصف مقدار پیش بینی شده در بودجه، کاهش یافته است، این در شرایطی است که اگر میزان درآمد ارزی کشور 100 میلیارد دلار بود، هم اکنون این رقم به 50 میلیارد دلار رسیده است.

وی تصریح کرد: تصمیم ناجوانمردانه دشمن را باید این گونه ارزیابی کرد برای مردم کوچه و بازار مشکلاتی بوجود آمده است، البته برای تحریم‌کنندگان، تبعات این مساله در زندگی مردم اهمیت ندارد، بلکه آنها تصور می کنند با این روش به برنامه صلح آمیز هسته ای ایران ضربه وارد می‌کنند.

به گفته غضنفری، اعمال تحریم در ارتباط با نفت دو ویژگی متمایز از هم دارد، به این معنا که بخش نخست ناشی از اثرات اقتصادی درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه کشور و بخش دوم ارز حاصل برای تامین واردات و نیازمندی های ارزی است؛ این در شرایطی است که نیازهای ریالی را می توان از محل درآمدهای مالیاتی، سود شرکتها و سایر روش های درآمدی و کاهش بودجه های عمرانی و واگذاری طرح ها به بخش خصوصی فراهم ساخت.

وی اظهار داشت: فراهم سازی 60 تا 70 میلیارد دلار برای واردات کالا و یا به عبارتی تامین 50 میلیارد دلار برای کالای واسطه ای به منظور تولید باید به شکل دقیق مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد؛ البته باید توجه داشت که اگر می توانستیم 100 میلیارد دلار درآمد ارزی سال گذشته را امسال و سال آینده جذب کنیم باید مشخص ساخت از این میزان چه مقدار از طریق معدن، صنایع معدنی و در نهایت چقدر از صنعت فولاد فراهم می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: در سال 1392 به منظور اجرایی ساختن اقتصاد مقاومتی باید آن دسته از سرمایه گذاریها و تسهیلات اعطایی را برنامه ریزی کنیم که منجر به ارز آوری برای اقتصاد کشور شود. با این شرایط، چنانچه برپایه اقتصاد مقاومتی برنامه ها را پیش ببریم باید در صنایع فولاد نیز این مهم را توجه کنیم که کدام طرح ها زودتر تکمیل شود ، تا ارزآوری داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که درآمد ارزی از 100 به 50 میلیارد دلار می رسد و درکنار آن ارزش پول ملی تقلیل می یابد، باید هرکس که ارزآوری بیشتری برای کشور بیاورد ،‌برای او تسهیلات قائل شد تا بتواند ارزش پول ملی را ارتقا دهد.



