  1. حوزه و دانشگاه
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

برگزاری آزمون 3 و 4 اسفند؛

توزیع کارت کنکور دکتری دانشگاه آزاد از دوشنبه

توزیع کارت کنکور دکتری دانشگاه آزاد از دوشنبه

توزيع كارت ورود به جلسه آزمون دكتري تخصصي (PH.D) سال 1392 دانشگاه آزاد اسلامي از دوشنبه آغاز مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دكتري در دو نوبت صبح و عصر در روزهاي پنج شنبه و جمعه 3 و 4 اسفندماه سال جاری در سراسر كشور برگزار مي شود.

داوطلباني كه ثبت نام كرده اند، مي توانند از ساعت 11 صبح روز دوشنبه 30 بهمن ماه با مراجعه به پايگاه اينترنتي www.azmoon.org و وارد كردن اطلاعات ثبت نامي، كارت ورود به جلسه خود را دريافت كنند.

دريافت كارت ورود به جلسه از طريق پايگاه مذكور تا يك ساعت قبل از شروع آزمون نيز امكان پذير است.

چنانچه داوطلبي پس از دريافت كارت ورود به جلسه خود، مغايرتي در مندرجات آن از نظر مشخصات فردي، دين، زبان خارجه و يا عكس مشاهده كرد، بايد از روز دوشنبه بعدازظهر تا چهارشنبه بعد از ظهر به باجه هاي رفع نقص در واحد دانشگاهي انتخاب اول خود مراجعه و نسبت به اصلاح آن اقدام كند.

آدرس تمام واحدهاي مجري در دفترچه آزمون دكتري سال 92 درج شده که در صورت نياز داوطلبان مي توانند به آن مراجعه كنند.

کد مطلب 1816404

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