به گزارش خبرگزاری مهر، کریس رونالدو ستاره پرتغالی رئال مادرید سلطان توئیتر در بین بازیکنان فوتبال است. او با 15.9 میلیون دنبال کننده در سراسر جهان دارد محبوب‌ترین بازیکن فوتبال در توئیتر محسوب می‌شود. بعد از رونالدو کاکا هم تیمی برزیلی او با 14.3 میلیون دنبال کننده در رده دوم محبوب ترین فوتبالیست های توئیتر قرار دارد.

نیمار ستاره جوان و برزیلی باشگاه سانتوس با 6 میلیون دنبال کننده و وین رونی با 5.7 میلیون دنبال کننده اختلاف فاحشی نسبت به دو نفر اول دارند. لیونل مسی صفحه توئیتر رسمی از خود ندارد و شاید اگر او در توئیتر عضویت داشت بالاتر از رونالدو محبوب ترین شخصیت این شبکه اجتماعی می شد.

در بین ستاره های لیگ برتر انگلیس وین رونی مهاجم ملی پوش منچستریونایتد بیشترین دنبال کننده را در توئیتر دارد. بعد از رونی ریو فردیناند هم تیمی او، ژولئون لسکات و ونسان کمپانی دو مدافع منچسترسیتی و اشلی کول مدافع ملی پوش چلسی بیشترین دنبال کننده را در توئیتر دارند.

اما از طرف دیگر آندری آرشاوین مهاجم روس آرسنال توسط هیچ یک از بازیکن لیگ برتر دنبال نمی شود. ما به بررسی 50 شخصیت پرطرفدار لیگ برتر در توئیتر پرداخته و رابطه بین آنها و اینکه چه بازیکنی کدام بازیکن را در این شبکه اجتماعی دنبال می کند پرداخته ایم.

طبق این گزارش وین رونی پرطرفدارترین بازیکن لیگ برتر در توئیتر توسط 21 بازیکن لیگ برتری دیگر دنبال می شود. ژولئون لسکات مدافع من سیتی با 16 دنبال کننده در رده بعدی قرار دارد. اشلی کول و ونسان کمپانی نیز توسط 14 بازیکن دیگر دنبال می شود.

نام بازیکن آیدی در توئیتر تعداد دنبال کننده تعداد توئیت در هر روز کریس رونالدو Cristiano@ 15,924,610 1.3 کاکا KAKA@ 14,307,947 0.9 نیمار Njr92@ 5,996,729 2.2 وین رونی WayneRooney@ 5,736,949 1.9 ریو فردیناند Rioferdy5@ 3,898,287 11.6 ژولئون لسکات JoleonLescott@ 411,864 7.5 ونسان کمپانی VincentKompany@ 662,188 2.4 اشلی کول TheRealAC3@ 682,399 2.8

* تعداد دنبال کننده های بازیکنان هر لحظه در حال افزایش است بنابراین آمار جدول ممکن است تغییر کند

آرشاوین تنها هواداران و دنبال کننده های خود را دارد و هیچ بازیکن لیگ برتر او را دنبال نمی کند. او را می تواند کم طرفدارترین بازیکن لیگ برتر دانست. دمبا با مهاجم جدید باشگاه چلسی فقط 2 دنبال کننده لیگ برتری دارد. خوان ماتا و ادن ازر دو بازیکنی هستند که مهاجم سنگالی را در توئیتر دنبال می کنند.

جوی بارتون یکی از شخصیت های پر سر و صدا و فعال در توئیتر است اما از 2 میلیون طرفدار او در کل جهان تنها 8 بازیکن لیگ برتری او را دنبال می کنند که مایکل اوون و فیل نویل در بین این 8 نفر هستند. توئیت های بارتون معمولا جنجالی است و به تیتر روزنامه ها تبدیل می شود البته همین توئیت های جنجالی او با جریمه های سنگین مالی همراه بوده است.

در جولای سال گذشته ریو فردیناند به دلیل توهین به اشلی کول در توئیتر مبلغ 45 هزار پوند توسط اتحادیه فوتبال انگلیس جریمه شد. بعد از این اتفاق دیگر نه فردیناند کول را در توئیتر دنبال می کند و نه کول در بین دنیال کننده های ریو فردیناند قرار دارد.

در این بین وین رونی با بیش از 5.7 میلیون دنبال کننده محبوب ترین شخصیت لیگ برتری توئیتر است. بعد از او ریو فردیناند با 3.9 میلیون دنبال کننده، سرخیو آگوئرو با 3.2 میلیون دنبال کننده، جوی بارتون و مایکل اوون با 1.8 میلیون دنبال کننده و نانی با 1.7 میلیون دنبال کننده در رده های بعدی قرار دارند.

ریچارد آیرس کارشناس رسانه های دیجیتال می گوید: توئیت های جالب و جذاب که توسط اشخاص حقیقی انجام می شود زندگی شخصی ورزشکاران حرفه ای را نشان می دهد هواداران و دنبال کننده ها را جذب می کند. توئیت بموقع، مرتبط با موضوع روز، صادقانه و با مزه هر شخصی را در توئیتر محبوب می کند.

آیرس در ادامه افزود: بازیکنان فوتبال مورد توجه بیشتری هستند و باید مراقب توئیت های خود باشند. با فکر می توان از توئیتر به وسیله بسیار مناسبی برای محبوب شدن استفاده کرد. بازیکنان فوتبال می توانند رابطه نزدیک و قوی با طرفداران خود برقرار کنند که این به سود خودشان و باشگاهشان است.