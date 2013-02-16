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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۰۶

با معرفی نفرات برتر

مسابقات تیروکمان داخل سالن کشور به اتمام رسید

مسابقات تیروکمان داخل سالن کشور به اتمام رسید

نفرات برتر رقابت‌های تیراندازی با کمان داخل سالن مسافت 18 متر قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، رقابت‌های تیراندازی با کمان داخل سالن قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی صبح امروز شنبه در دو بخش زنان و مردان در سالن شهید دستغیب شیراز برگزار شد که نفرات برتر به شرح ذیل معرفی شدند:

کامپوند مردان:1- محمد رضا کوراوغلی 2- مصطفی زرآسوند 3- علی رضایی 4- احسان افتی پور

کامپوند زنان: 1- مهری شمشیرکش 2- مریم کریمی 3- سمیه ملا 4- سمیرا سجادی

ریکرو مردان: 1- محمد حسین خانی 2- ابراهیم بدری کوهی 3- محمد فلاح 4- مسعود سبزی

ریکرو زنان: 1- مریم توکلی 2- عصمت اشکانی 3- راحله فارسی 4- شعله اخوت

کد مطلب 1816406

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    نظرات

    • علی DE ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
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      پاسخ
      خانم شعله اخوت علاوه بر تیراندازی با کمان، سوارکار بسیار خوبی نیز هستند. بنده چند سال مربی ایشان بودم.

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