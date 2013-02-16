مسابقات تیروکمان داخل سالن کشور به اتمام رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، رقابت‌های تیراندازی با کمان داخل سالن قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی صبح امروز شنبه در دو بخش زنان و مردان در سالن شهید دستغیب شیراز برگزار شد که نفرات برتر به شرح ذیل معرفی شدند:

کامپوند مردان:1- محمد رضا کوراوغلی 2- مصطفی زرآسوند 3- علی رضایی 4- احسان افتی پور

کامپوند زنان: 1- مهری شمشیرکش 2- مریم کریمی 3- سمیه ملا 4- سمیرا سجادی

ریکرو مردان: 1- محمد حسین خانی 2- ابراهیم بدری کوهی 3- محمد فلاح 4- مسعود سبزی

ریکرو زنان: 1- مریم توکلی 2- عصمت اشکانی 3- راحله فارسی 4- شعله اخوت