نمایشگاه هنرهای تجسمی و صنایع دستی بانوان بسیجی در زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد هاشمی، ظهر شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه هنرهای تجسمی و صنایع دستی بانوان بسیجی زنجان گفت: این نمایشگاه به درخواست بانوان هنرمند بسیجی استان برپا شده است.

وی با اشاره به اهداف برپایی نمایشگاه افزود: نمایشگاه هنرهای تجسمی و صنایع دستی بانوان در راستای تحقق شعار سال، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی برپا شده است.

هاشمی با تاکید براینکه برپایی این نمایشگاه ها فرصت مناسبی جهت شناسایی هنر اسلامی ایرانی است، ادامه داد: 18 غرفه از رشته های مختلف محصولات چرمی، نقاشی، فرش و گلیم، وسایل تزئینی، سفره هفتسین، بافتنی و آشپزی در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان زنجان گفت: استقبال از نمایشگاه را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به اینکه اولین روز نمایشگاه است علاقمندان زیادی از نمایشگاه بازدید کردند.

هاشمی در ادامه با تاکید بر لزوم حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، ابراز داشت: حمایت از آثار هنری مستلزم ارتباط و تعامل تنگاتنگ هنرمندان و مسئولان است.

وی افزود: طبق هماهنگی های صورت گرفته مقرر شده ادارات و دستگاه های مختلف استان در خلال بازدید از این نمایشگاه در راستای حمایت از هنرمندان و تحقق شعار سال، در جهت اهداف سازمانی خود، محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنند.

علاقمندان می توانند جهت بازدید از نمایشگاه هنرهای تجسمی و صنایع دستی بانوان هنرمند و بسیجی از (28 بهمن) تا (3 اسفند) از ساعت 10 صبح تا 13 ظهر و 16 الی 19 عصر به محل فرهنگسرای امام خمینی (ره) مراجعه کنند.

