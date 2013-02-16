به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم داماش گیلان ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی فردا بسیار سخت است و برای هر دو تیم متفاوت. تیم داماش در دو بازی گذشته پیروز شده اما ما باخته ایم و تمام امیدمان این است در این بازی و در زمین خودمان پیروز شویم.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط امتیازی دو تیم در لیگ این مسابقه 6 امتیازی است. اگر 3 امتیاز آن را بگیریم اختلافمان با داماش 6 امتیاز می شود، اما اگر ببازیم آنها به ما می رسند. تمام سعی‌مان این است که در این بازی سخت پیروز شویم.

سرمربی تیم راه آهن هفته های پایانی لیگ را بسیار دشوار دانست و ادامه داد: ما سعی می کنیم در بازی روز یکشنبه نتیجه بگیریم زیرا تنها به بازی خوب امتیاز نمی دهیم و ما باید ببریم البته من از روند فوتبالی بچه ها خیلی راضی هستم و از اینجا از تک تک آنها تشکر می‌کنم که بازی های خوبی را ارائه می دهم.

دایی با بیان اینکه تنها نمی توان بدشانسی را عامل ناکامی های اخیر راه آهن دانست تصریح کرد: بازیکنان در دیدارهای اخیر با بی دقتی فرصت های خوبی را از دست دادند 3 بازی است که گل نمی زنیم این یک ضعف است اما آن را حل می کنیم.

وی بار دیگر تاکید کرد: تیمش از لحاظ فوتبال بازی کردن جزء سه تیم برتر لیگ است، اما خیلی بد نتیجه گرفته است، یادآور شد: من از روند فوتبالی تیم راضی ام انشاءالله با یک برد همه چیز درست می شود زیرا 27 امتیاز دیگر تا پایان لیگ باقی مانده است.

سرمربی راه آهن اضافه کرد: به بازیکنانم گفتم فکر کنید لیگ از فردا برای ما شروع می شود نه بازی داریم که باید امتیازات این دیدارها را بگیریم و ناکامی های قبلی را فراموش کنیم. ما تجربه خوبی داریم و از فردا دنبال نتیجه گرفتن و کسب امتیازهای لازم هستیم.

وی در مورد خداحافظی محسن ترکی و اینکه همیشه به داوران معترض است، اظهار داشت: من از شما خواهش می کنم لفظ همیشه را از صحبت های خود حذف کنید مثل این است که من بگویم تمام خبرنگاران فلان هستند. در بازی هم بوده که من از داوران تشکر کردم اما من همیشه راجع به حق صحبت می کنم و همیشه از حق دفاع خواهم کرد تا موقعی که در فوتبال باشم و یا زندگی کنم.

دایی با اشاره به اینکه کاری به تصمیم محسن ترکی ندارد، ادامه داد: همه قضاوت ایشان در بازی راه آهن با استقلال را دیدند و هر تصمیمی که ایشان بگیرند محترم است و ربطی به من ندارد. ایشان هر چه دوست دارند بگویند و هیچ موقع حتی در بدترین شرایط داوری علیه تیم خود به کسی توهین نکرده و نمی کنم.

وی ادامه داد: کاری ندارم ترکی بخواهد قضاوت کند یا نه این مسائل به دایی مربوط نیست و فقط راجع به تیم خود صحبت می کنم و نمی خواهم در خصوص شخص دیگری اظهارنظر داشته باشم.

خبرنگاری در مورد خط دفاعی شکننده راه آهن پرسید که وی یادآور شد: قبول دارم خط دفاع مان شکننده بوده اما روی این موضوع کار می کنیم تا مشکلش را برطرف کنیم. در بازی گذشته اگر اشتباهات فردی نبود گل نمی خوردیم متاسفانه این موضوع به ما ضربه زده و باید آن را درست کنیم.

سرمربی تیم راه آهن در پایان گفت: بازی ما با تیم هایی که در خطر سقوط قرار دارند سخت تر است زیرا آنها با تمام وجود به میدان می آیند تا شانس های خود را برای بقا در لیگ از دست ندهند و چیزی هم برای از دست دادن ندارند ما به جایگاه تیم توجهی نمی کنیم و از فردا هر دیدار حکم فینال برای ما دارد و سعی داریم امتیاز آن را بگیریم.