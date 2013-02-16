  1. حوزه و دانشگاه
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۱۹

ثبت نام آزمون زبان دانشگاه آزاد آغاز شد

ثبت نام آزمون زبان دانشگاه آزاد آغاز شد

ثبت نام آزمون زبان دانشگاه آزاد اسلامي (EPT) از امروز آغاز شد و تا جمعه 4 اسفند ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي www.ept.iauset.com  نسبت به ثبت نام خود در آزمون زبان انگليسي (EPT) اقدام كنند.

توزیع كارت ورود به جلسه اين آزمون 15 اسفند ماه از طريق سامانه مذکور آغاز می شود.

 

کد مطلب 1816416

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