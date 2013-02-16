ثبت نام آزمون زبان دانشگاه آزاد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي www.ept.iauset.com نسبت به ثبت نام خود در آزمون زبان انگليسي (EPT) اقدام كنند.
توزیع كارت ورود به جلسه اين آزمون 15 اسفند ماه از طريق سامانه مذکور آغاز می شود.
ثبت نام آزمون زبان دانشگاه آزاد اسلامي (EPT) از امروز آغاز شد و تا جمعه 4 اسفند ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي www.ept.iauset.com نسبت به ثبت نام خود در آزمون زبان انگليسي (EPT) اقدام كنند.
توزیع كارت ورود به جلسه اين آزمون 15 اسفند ماه از طريق سامانه مذکور آغاز می شود.
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