دستگیری 3 پسر تبهکار با کلکسیونی از جرایم

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر 28 دی امسال، فردی با مراجعه به گشت کلانتری 153 شهرک ولی عصر به مأموران اعلام کرد که خودرو پراید شخصی اش از سوی یکی از مجرمان سابقه دار شهرک ولی عصر ، به سرقت رفته است . با توجه به اظهارات اولیه مالباخته در خصوص سرقت خودرو، مأموران کلانتری وی را برای انجام تحقیقات بیشتر به کلانتری هدایت کردند .

مالباخته پس از حضور در کلانتری ، در اظهارات خود به مأموران گفت : ماشین خود را جلوی در خانه پارک کرده و به منزل رفته بودم اما پس از گذشت حدود 30 دقیقه متوجه شدم که ماشین نیست ! . زمانیکه از اهالی محل تحقیق کردم ، متوجه شدم که یکی از بچه های شهرک به نام "احسان . ف" ماشین را سرقت کرده و تعدادی از بچه های شهرک ، وی را با ماشین دیده اند. با پیگیری های بعدی قرار شد تا احسان ماشین را تا نیمه شب فردای آنروز به من بازگرداند ، اما هرچه منتظر ماندم خبری از ماشین نشد و به همین علت تصمیم گرفتم تا موضوع را به پلیس اطلاع دهم .

با توجه به اظهارات مالباخته و شناسایی احسان 20 ساله به عنوان یکی از مجرمان سابقه دار شهرک ولی عصر ، هماهنگی های لازم قضایی انجام و مأموران کلانتری 153 شهرک ولی عصر ، "احسان . ف" را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند .

با دستگیری متهم و اعترافات اولیه وی در خصوص سرقت خودرو ، به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه 18 تهران ، پرونده به همراه متهم و برای رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

همزمان با آغاز تحقیقات اولیه از متهم ، مالباخته دیگری با مراجعه به پایگاه پنجم اعلام کرد که موتورسیکلت وی به ارزش تقریبی 20 میلیون تومان توسط متهم "احسان . ف" مورد سرقت قرار گرفته است .

مالباخته در ادامه اظهارات خود به کارآگاهان گفت : چندی قبل موتورسیکلت من در شهرک ولی عصر به سرقت رفت . پس از گذشت مدتی ، از طریق یکی از دوستانم که در منطقه شادآباد زندگی می کند ، اطلاع پیدا کردم که موتورسیکلت مرا در خیابان معلم مشاهده کرده است! به همین علت با مراجعه به نزد یکی از دوستان خود در منطقه شادآباد که در کار خرید و فروش موتورسیکلت است ، وی تصویر یک دستگاه موتورسیکلت را در گوشی تلفن همراهش به من نشان داد که بلافاصله موتورسیکلت خود را مورد شناسایی قرار دادم . در ادامه متوجه شدم که موتورسیکلت من از سوی یکی از سارقان سابقه دار شهرک به هویت احسان سرقت شده و تا به امروز نیز پیگیری های من برای بازپس گرفتن موتورسیکلتم به نتیجه ای نرسیده تا اینکه اطلاع پیدا کردم که احسان توسط پلیس دستگیر شده است .

با توجه به اظهارات دو مالباخته و معرفی "احسان" به عنوان سارق وسایط نقلیه خود و دیگر دلایل و مدارک بدست آمده از ارتکاب جرم از سوی متهم ، احسان به ناچار لب به بیان حقیقت گشود گشود و با اعتراف به سرقت خودرو پراید و موتورسیکلت ، دو تن از مجرمان سابقه دار شهرک ولی عصر به نام "مهدی . ی" 33 ساله و "اسماعیل . ع" 25 ساله را نیز به عنوان همدستان خود معرفی کرد .

با شناسایی "مهدی" و "اسماعیل" به عنوان دو عضو دیگر گروه سارقان ، کارآگاهان پایگاه پنجم این دوم متهم سابقه دار در زمینه ارتکاب جرایم مختلف سرقت منزل ، سرقت داخل خودرو ، زورگیری و ... را نیز در دو عملیات جداگانه دستگیر و به پایگاه پنجم منتقل کردند . این دو متهم نیز پس از دستگیری و اطلاع از اعترافات همدست خود به ناچار به همدستی با احسان اعتراف کردند .

سرهنگ کارآگاه علی اکبر اسدی ، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : با دستگیری و اعترافات صریح متهمان در خصوص ارتکاب سرقت در محدوده جنوب و جنوب غرب تهران به ویژه در شهرک ولی عصر و با توجه به سوابق متهمان در ارتکاب جرایم مختلف و احتمال ارتکاب دیگر جرایم و افزایش مالباختگان ، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر هر سه متهم از سوی بازپرس پرونده صادر شده است . به همین خاطر از کلیه مالباختگان و شکاتی که موفق به شناسایی متهمان شدند دعوت می شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی و یا شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 18 تهران مراجعه کنند .