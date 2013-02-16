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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۳۶

عباسی اعلام کرد:

بهره برداری از طرحهای مهرماندگار ورزشی گلستان تاپایان سال

بهره برداری از طرحهای مهرماندگار ورزشی گلستان تاپایان سال

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: وزیر ورزش و جوانان گفت: طرح های مهرماندگار ورزشی گلستان تا پایان سالجاری بهره برداری می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح سالن وزنه برداری در علی آبادکتول افزود: در سطح کشور 30 طرح بزرگ ورزشی در حال افتتاح است و در استان نیز علاوه بر طرح های ویژه مهر ماندگار، طرحهای دیگری نیز در حال اجراست.
 
 
وی اظهار داشت: در اجرا و بهره برداری از این طرح ها، 10 مکان ورزشی نیز در سطح شهرستان در حال اجراست و پنج طرح نیز در سطح روستاهاست که دو طرح تا پایان امسال بهره برداری می شود.
 
 
وزیر ورزش و جوانان گفت: در ایام دهه فجر طرحهای وزشی خوبی در سطح استان افتتاح شد و امروز نیز شش طرح در سطح استان اجرایی می شود.
 
 
عباسی، ایجاد نشاط و شادابی، طراوت بین جوانان با ورزش امکانپذیر است چراکه ورزش بهترین وسیله و ابزار جذب نسل جوان است و با توسعه ورزشی به دنبال ساخت شخصیت هایی هستیم که الگوی مداوم شخصیت و فرهنگ در جامعه ما باشند.
 
 
کد مطلب 1816418

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