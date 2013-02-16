بهره برداری از طرحهای مهرماندگار ورزشی گلستان تاپایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح سالن وزنه برداری در علی آبادکتول افزود: در سطح کشور 30 طرح بزرگ ورزشی در حال افتتاح است و در استان نیز علاوه بر طرح های ویژه مهر ماندگار، طرحهای دیگری نیز در حال اجراست.



وی اظهار داشت: در اجرا و بهره برداری از این طرح ها، 10 مکان ورزشی نیز در سطح شهرستان در حال اجراست و پنج طرح نیز در سطح روستاهاست که دو طرح تا پایان امسال بهره برداری می شود.



وزیر ورزش و جوانان گفت: در ایام دهه فجر طرحهای وزشی خوبی در سطح استان افتتاح شد و امروز نیز شش طرح در سطح استان اجرایی می شود.



عباسی، ایجاد نشاط و شادابی، طراوت بین جوانان با ورزش امکانپذیر است چراکه ورزش بهترین وسیله و ابزار جذب نسل جوان است و با توسعه ورزشی به دنبال ساخت شخصیت هایی هستیم که الگوی مداوم شخصیت و فرهنگ در جامعه ما باشند.