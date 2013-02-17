خزندگان در سراشیبی تند انقراض قرار دارند/ معرفي آسيب پذيرترين ها

به گزارش خبرگزاری مهر، این تحقیقات نخستین تحقیق در نوع خود محسوب می شود که وضعیت جهانی حفاظت از خزندگان را تشریح کرده است.

بیش از 1500 گونه به صورت تصادفی از سراسر دنیا برای بررسی انتخاب شده تا یک نمونه معرف پیدا شود.

سوسمار Trioceros laterispinis در فهرست خزندگان تانزانیایی آسیب پذیر در معرض انقراض قرار گرفته است

نتایج این تحقیق بر اولویتهای حفاظت از خزندگان و شکافهای اطلاعات که باید به سرعت مورد اشاره قرار بگیرند، تأکید کرده است تا بقای این نوع حیوانات تضمین شود.

بیش از 200 محقق به ریاست مونیکا بوهم در انجمن جانورشناسی لندن در این تحقیقات سهیم بودند و نتایج این مطالعات در مجله حفاظت بیولوژیکی منتشر شده است.

براساس اظهارات بوهم، حدود یک پنجم از گونه های خزنده در معرض انقراض قرار دادند و اطلاعات کنونی درباره یک پنجم دیگر ناکافی است.

افعی حفره دار مژه ای که تنها در کوهستان اوسامبارا و ادزونگوا تانزانیا یافت می شود در نتیجه جنگل زدایی برای رشد کشاورزی و افزایش جمعیت انسانی در معرض انقراض قرار دارد

براساس اعلام فهرست قرمز گونه های تهدید شده در اتحادیه بین المللی محافظت از طبیعت، 19 درصد خزندگان در معرض انقراض هستند، 12 درصد به شدت در معرض خطر هستند، 41 درصد دیگر با این خطر مواجه شده اند و 47 درصد به عنوان آسیب پذیر توصیف شده اند.

سایر گونه ها نیز الگوهای مشابهی را در راستای انقراض تجربه می کنند که این امر برای اعضای این اتحادیه بسیار عجیب بوده است.

بوهم گفت: بسیاری از مردم تصور می کنند این خطرات خزندگان را تهدید نمی کند. این نتایج نشان می دهد که باید خزندگان را نیز در طرحهای حفاظتی قرار داد.

یکی از عللی که مردم تصور می کنند خزندگان با مشکل انقراض مواجه نمی شوند این است که این موجودات معمولا جسور بوده و در شرایط سخت چون صحراها زندگی می کنند. اما خزندگان در رابطه با محل سکونت خود بسیار حساس هستند، برخی از گونه های نادر حتی به تغییر اندک دما هم حساسیت نشان می دهند.

این مسئله از دست دادن محل سکونت را به بزرگترین تهدید برای خزندگان تبدیل می کند. گونه هایی که در جنگلهای گرمسیری زندگی می کنند به سرعت تغییرات را در خرد اقلیم احساس می کنند.

بزمجه سر چنگی از سریلانکا از گونه هایی است که در معرض تهدید قرار دارد و به زودی در فهرست گونه های تهدید شده قرار می گیرد

همه خزندگان همچنین کاملا متحرک نیستند، بنابراین آنها نمی توانند همراه دیگران حرکت کرده و به نقطه دیگر عزیمت کنند.

خطر انقراض درمیان لاک پشتهای آب شیرین بسیار بالا است. سلامت سیستمهای آب شیرین رو به تحلیل می رود و شکار آنها برای گوشت و تجارت حیوانات خانگی در سطح بین الملل نیز قابل توجه است. به طور کلی محققان تخمین زده اند که 50 درصد لاک پشتهای آب شیرین به انقراض نزدیک هستند.

لاکپشت جنگلی آراکان در باغ وحش آتلانتا، این باغ وحشت تنها نقطه ای در جهان است که توانسته پرورش لاک پشتهای آراکان را با موفیت انجام دهد، نژادی که در فهرست گونه هایی قرار دارد که روند انقراض آنها تسریع شده است

برد محدود و حرکت کردن کم درمیان برخی از خزندگان زمینی چون مارمولکهای آنولیس موجب شده که این موجودات در معرض فشارهای انسانی آسیب پذیر شوند.