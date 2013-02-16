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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۳۲

خیابان 9 دی و میدان بصیرت در تفت بهره برداري شد

خیابان 9 دی و میدان بصیرت در تفت بهره برداري شد

تفت - خبرگزاري مهر: با حضور معاون عمراني استاندار يزد، خيابان 9 دي و ميدان بصيرت در تفت مورد بهره برداري قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در اين مراسم خيابان 9 دي و ميدان بصيرت با اصلاح هندسی تقاطع ورودی شهرک احرار با حضور مسئولان استان و شهرستان به طور رسمی افتتاح شد.

حیدر نوروزی، معاون عمرانی استاندار يزد در این مراسم ضمن تقدیر از شهرداری تفت به خاطر اجراي این پروژه، نامگذاری آن را نیز بسیار مناسب دانست.

این پروژه که 80 میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی هزینه در بر داشته، از مرداد تا اسفند سال گذشته اجرا شده و شامل دو هزار متر جدول گذاری و رنگ آمیزی، هفت هزار و 800 مترمربع زیرسازی و آسفالت، دو هزار و 600 متر خط کشی، خاکریزی، نصب علائم و ... است.

این تقاطع شهرک احرار را به شهرک جانبازان و خیابان شهید مطهری(ره) متصل می کند.

کد مطلب 1816423

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