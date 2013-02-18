تمام مشکلات مسلمانان به فهم ناصحیح از اسلام بر می گردد/ فقدان خردورزی موجب اختلاف شده است

دکتر محمد بقایی ماکان در مورد اینکه چرا با وجود تأکید قرآن بر تعقل و عقلانیت شاهد گرایشات ضد عقلی در جهان اسلام هستیم به خبرنگار مهر گفت: جهان اسلام حداقل در 5 قرن اخیر دارای مشکلات و مسائل پیچیده ای بوده است که از نظر اندیشمندان و جامعه شناسان دنیای اسلام سر در عدم فهم صحیح ازآموزه های اسلام داشته است، بطوریکه سبب شده تا آنچه پس از رحلت پیامبر اسلام به نام دین مبین یاد می شود رفته رفته از مرکز اصلی خود دور شود، مانند سنگی که در برکه ای می افتد و هرچه امواج حاصل از آن از مرکز دورتر می شود از تأثیر و نقش آن نیز کاسته می شود.

وی افزود: مهمترین مسئله ای که اکنون دنیای اسلام با آن مواجه است و بهانه ای به دست مخالفان داده این است که به بارزترین آموزه این دین که در آغاز هر یک از سوره های قرآن کریم اشاره می شو از سوی بسیاری از کسانی که خود را مدعی شناخت آن می دانند مورد توجه قرار نمی گیرد، یعنی: مهربانی و بخشندگی است. از این عدم شناخت است که اکنون مسلمانان در جهان به عنوان افرادی خصومت گرا، کینه ورز و منتقم معرفی شده اند که در نتیجه اذهان ساده نگر و سطحی آن را به حساب اصل دین می گذارند که بهانه ای شده است برای فرصت طلبان ، بهانه جویان و ماده گرایانی که مترصد تخریب مفاهیم دینی هستند تا با نادیده گرفتن اصول مبتنی بر تسامح و مهرورزی که به کرات در قرآن کریم بر آن تأکید شده، دستاویزی برای انتقاد و حمله به ارکان دین بیابند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و ادبیات افزود: دین اسلام به دلیل آنکه قومهای عرب در دوره ای که معروف به جاهلیت است با یکدیگر مدام در منازعه بوده اند و خصومت و عداوت در میان آنان وجهی بارز داشت و از مهرورزی و محبت در میانشان نشانی نبود تا بدانجا که فرزندان خود را زنده بگور می کردند، بر این اصل تاکید بسیار دارند. دینی که از میان آنان برخواست برای تقویت و تحکیم خود اساس کارخود را بر مهرورزی و دوستی و یگانگی قرار داد که به جرأت می توان گفت به بار نشستن چنین بذری در میان آن اقوام معنایی جز «شق القمر» ندارد.

بقایی ماکان تصریح کرد: ولی از آنجا که فهم صحیح این آموزه ها از دست رفت، بار دیگر همان تفکر به خلاف خواست اصلی شارع آن، چهره نموده و آن منزلت و اعتبار نخستین را در ذهن افرادی که دین را به ژرفی نمی نگرند و تحت تأثیر بد آموزی های معاندان قرار می گیرند در چشمشان به گونه ای دیگر جلوه می کند و می پندارند که تاریخ مصرف آن سر آمده است.

وی افزود: در چنین شرایطی بر پیشوایان دینی فرض است که به واقعیت های جاری در شریان جامعه جهانی بیندیشند و حقیقت دین را به دور از احساسات فردی، مطابق با عقل زمانه که نام دیگر آن اجتهاد است به منظر بنشانند و جهانیان را به نظاره ، وگرنه آنان همچنان با خود خواهند گفت:

اصل دین این است اگر ای بی خبر می شود محتاج از آن محتاجتر

وای آن دینی که خواب آرد ترا باز در خواب گران دارد ترا

حب افیون است یا دین است این؟ سحر و افسون است یا دین است این؟

( اقبال لاهوری)

بقایی ماکان درباره جریانات ضد عقل گرا در جهان اسلام هم یادآورشد :خرد ورزی در دنیای اسلام بر اساس آموزه های قرآن کریم که در انتهای بسیاری از آیات تأکید می شود با معتزله آغاز شد پایه ریزان آن از جای جای خاک ایران به خصوص از خراسان، فارس و خوزستان برآمدند، ولی شوربختانه با حاکمیت خلفای عباسی این جریان به ظاهر سرکوب می شود ولی حرکت خود را در بطن جامعه تداوم می بخشد.

وی افزود: تفکر شیعی نیز که قرابت بسیاری با نهاد معتزله دارد بر اساس این اندیشه به پویایی خود ادامه داد بطوری که فردوسی به خلاف همه سرایندگان بزرگی که می شناسیم منظومه خود را با ستایش از خداوندی آغاز می کند که آفریننده خرد است.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و ادبیات ادامه داد: ولی این اصل عملاً فراگیر نبوده است بطوری که برداشت های شخصی و خارج از دایره تعقل و خردورزی از احکام آموزه های دینی سبب شد که تعابیر و تفسیرهای مختلف در حوزه دین پدید آید که در نهایت به فرقه گرایی انجامید و موجب اختلافات عظیمی در تاریخ اسلام شد که وحدت مسلمانان را خدشه دار کرد و در نتیجه موجب تضعیف نیروی منسجم دنیای اسلام گردید.

این نویسنده و مترجم در پایان یاد آورشد: ولی بعدها به سبب فردگرایی ها و تعصبات فرقه ای و خود بینی هایی که در آنها نشانی از حقیقت دین و اصل خردورزی و اندیشیدن به واقعیت های دنیای اسلام و جهان پیرامون آن نبوده است مشکلاتی پدید آمد که امروز به جدال عظیمی میان مسلمانان تبدیل شده است و آن توصیه ها که بر آمده از [المومنون اخوه] یا [چنگ زدن به ریسمان خداوندی] بوده است عملاً مورد بی اعتنایی از سوی گروه هایی که فقط خود را در آیینه دین می بینند صورت می گیرد.