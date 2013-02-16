  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

رحیمی اعلام کرد:

ساری میزبان مسابقات وزنه برداری دانشجویان آزاد کشور شد

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول تربیت بدنی منطقه سه دانشگاه آزاد گفت: ساری میزبان مسابقات وزنه برداری دانشجویان آزاد کشور شد.

عباس رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزن كشي اين مسابقات صبح يكشنبه ۲۹ بهمن ۹۱ انجامخواهد شد و مسابقات از يك ساعت پس از وزن كشي آغاز و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

 

رحيمي با اشاره به برگزاري اين مسابقات بر اساس آخرين مقررات و قوانين فدراسيون جهاني وزنه برداري گفت: در اين مسابقات چهره هاي نامدار تيم ملي وزنه برداري و قهرمانان آسيا و جهان حضور خواهند داشت و جمعي از چهره هاي نامدار عرصه وزنه برداري كشور براي ديدن مسابقات حضور مي يابند.

 

وی بیان داشت: مسابقات وزنه برداري دانشجويان دانشگاههاي آزاد اسلامي سراسر كشور به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي ساري در سالن سيد رسول حسيني ساري برگزار مي شود.

 

سرپرست فني مسابقات گفت: بيش از ۱۳۰ دانشجوي منتخب ورزشکار از واحد هاي دانشگاهي سراسر كشور در اوزان 56 تا 105+ کيلوگرم در سالن سيد رسول حسيني ساري با يکديگر به رقابت مي پردازند.

 

مسئول تربيت بدني منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامي گفت: مسابقات فوتسال كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور نيز با ميزباني مازندران، اواسط اسفند ۹۱ در قائم شهر برگزار خواهد شد

 

 

کد مطلب 1816427

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها