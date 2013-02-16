ساری میزبان مسابقات وزنه برداری دانشجویان آزاد کشور شد

عباس رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزن كشي اين مسابقات صبح يكشنبه ۲۹ بهمن ۹۱ انجامخواهد شد و مسابقات از يك ساعت پس از وزن كشي آغاز و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

رحيمي با اشاره به برگزاري اين مسابقات بر اساس آخرين مقررات و قوانين فدراسيون جهاني وزنه برداري گفت: در اين مسابقات چهره هاي نامدار تيم ملي وزنه برداري و قهرمانان آسيا و جهان حضور خواهند داشت و جمعي از چهره هاي نامدار عرصه وزنه برداري كشور براي ديدن مسابقات حضور مي يابند.

وی بیان داشت: مسابقات وزنه برداري دانشجويان دانشگاههاي آزاد اسلامي سراسر كشور به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي ساري در سالن سيد رسول حسيني ساري برگزار مي شود.

سرپرست فني مسابقات گفت: بيش از ۱۳۰ دانشجوي منتخب ورزشکار از واحد هاي دانشگاهي سراسر كشور در اوزان 56 تا 105+ کيلوگرم در سالن سيد رسول حسيني ساري با يکديگر به رقابت مي پردازند.

مسئول تربيت بدني منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامي گفت: مسابقات فوتسال كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور نيز با ميزباني مازندران، اواسط اسفند ۹۱ در قائم شهر برگزار خواهد شد