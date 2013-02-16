کاهش چشمگیر حوادث منجر به فوت در شهرستان رباط کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور در جلسه شورای مدیریت بحران شهرستان رباط کریم با تاکید بر آمادگی همه سازمانها و دستگاه ها برای مقابله و مدیریت مشکلات احتمالی اظهار داشت: در گذشته با یک بارندگی محدود مشکلاتی به وجود می آمد اما امسال با تدابیر اتخاذ شده در شورای مدیریت بحران، مشکل قابل توجهی در این زمینه پیش نیامد.



وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه رفع محلهای حادثه خیز شهرستان عنوان کرد: طی یک سال گذشته آنار حوادث و سوانح منجر به فوت در این شهرستان کاهش قابل توجهی داشته و به پایین ترین سطح رسیده است.



این مسئول عنوان کرد: تشکیل بانک اطلاعاتی مدیریت بحران یکی از اقداماتی است که در دستور کار ما قرار دارد و با تشکیل این بانک اطلاعاتی، در مواقع وقوع حوادث و بحران انسجام و سرعت عمل دستگاه ها بیشتر خواهد بود.



سلیمان پور با اشاره به نیازهای جدی شهرجدید پرند به تکمیل زیرساختهای امدادی، خواستار اقدام همه دستگاه ها و نهادهای مربوطه در این خصوص شد.

افزایش دو برابری ناوگان تاکسیرانی رباط کریم در هفت سال گذشته

فرماندار شهرستان رباط کریم گفت: تعداد تاکسی های ناوگان تاکسیرانی شهر رباط کریم از ابتدای دولت دهم تاکنون بیش از دو برابر افزایش یافته است.



بیژن سلیمان پور در پنجمین نشست مدیران عامل سازمانهای تاکسیرانی منطقه یک کشور که در محل شهرداری رباط کریم برگزار شد، اظهار داشت: امروزه سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل به عنوان یک مقوله جدی اقتصادی در دنیا مطرح است و سهم مهمی در تقویت اقتصاد ملی دارد.



وی افزود: با توجه به اینکه قسمت عمده مردم، روزانه از سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی ها استفاده می کنند، از منظر فرهنگی می توان به نقش و جایگاه شبکه حمل و نقل عمومی پی برد و برای این عرصه برنامه ریزی کرد.



رئیس شورای سازمان تاکسیرانی رباط کریم با بیان اینکه در حوزه زیرساختهای حمل و نقل نیازمند توجه جدی و کارعملیاتی هستیم، ادامه داد: طی سالهای گذشته در حوزه توسعه سیستم حمل و نقل به ویژه حمل و نقل ریلی اقدامات بسیار خوبی انجام شده ولی هنوز در نیمه های راه هستیم و باید تلاش بیشتری کرد.



سلیمان پور با اشاره به وضعیت تاکسیرانی شهرستان رباط کریم گفت: سازمان تاکسیرانی شهر رباط کریم از سال 1384 با 550 تاکسی آغاز به کار کرد که در هفت سال گذشته تعداد تاکسی های این سازمان، با رشدی بیش از دو برابر و افزودن 600 دستگاه دیگر به هزار و 150 دستگاه رسیده است.



فرماندار رباط کریم با تاکید بر ارتقای تشکیلات سازمانهای تاکسیرانی ادامه داد: بهبود شرایط کاری و خدمات مهارتی رانندگان و افزایش کیفیت ارائه خدمات به شهروندان، رمز افزایش کارآمدی سازمانهای تاکسیرانی است و درکنار این دو باید به گذر از سیستم سنتی تاکسیرانی شتاب و سرعت بیشتری بخشید.