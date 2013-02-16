دومین مرحله ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ظهر شنبه در این مراسم گفت: این برنامه از امروز 28 اسفند ماه به مدت چهار روز در شهرستان های مرز شرقی آغاز شده و تا اول اسفند ماه ادامه دارد.

مجید شایسته افزود: این طرح در شهرستان های نهبندان، درمیان و زیرکوه اجرا شده و همچنین کلیه مهاجرین که در ارودگاه های اتباع خارجی و یا خارج از اردوگاه ها اقامت دارند آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه کودکان زیر پنج سال جامعه هدف این طرح هستند، افزود: در این طرح متولدین 17 دی ماه 86 تا اول اسفندماه 1391 تحت پوشش قرار می گیرد.

شایسته تعداد واکسیناسیون انجام شده در نوبت اول در استان را 23 هزار و 305 کودک عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا بیشترین موارد در شهرستان درمیان و کمترین در بشرویه واکسینه شده اند.

وی تعداد تیم های فعال در این طرح را 245 نفر برشمرد و بیان کرد: در این طرح 85 دستگاه نقلیه نیز فعالیت دارند.

وی از فعالیت 531 نیرو در این طرح خبر داد و گفت: تمام مناطق تحت پوشش تیم های سیار در شهرستانهای بیرجند، سرایان، فردوس، بشرویه و قاین و کودکان زیر پنج سال که مادران آنها در زندانها بسر می بند تحت حمایت هستند.