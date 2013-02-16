محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تالاب‌ها در محیط زیست اهمیت بسیاری دارند زیرا زيست بوم هايي هستند كه نقش‌هاي متعددي را در محيط زيست ايفاء کرده و چنانچه حق آبه هاي آنان تأمين نشود اين زيست بوم ها از بين خواهند رفت.

وی بر لزوم پیگری تامین حق آبه های زیست محیطی تاکید کرد و افزود: لازم است در سطح استان قم حق آبه های این تالاب ها تامین شود.

مدیر کل محیط زیست استان قم گفت: در حال حاضر تمام مسئولان كه به نوعي مرتبط با حوزه آب و محيط زيست هستند بايد تمام تلاش خود را براي تحقق و تامين اين حق آبه‌ها به كار گيرند.

وی ادامه داد: در استان قم تالاب ها از قبیل تالاب حوض سلطان اهميت فوق العاده اي دارند اما كم آبي و استفاده غير منطقي و غير علمي از منابع آب اين زيست بوم ها را در معرض نابودي قرار داده است.

ركني با اشاره به بازديد از تالاب حوض سلطان به همراه كميته محيط‌ زيست شوراي شهر ادامه داد: در اين بازديدها بر ضرورت پيگيري جدي تر اين موضوع تاكيد و تصريح شده است.

وي عنوان داشت: تالاب ها با تلطيف آب و هوا، تنظيم رطوبت، تقويت ذخاير آب هاي زير زميني، سيل گير بودن، جذب پرندگان مهاجر، جذب حيات وحش و ايجاد ميكرو كليما ارزشمند، نقش بسيار مهمي در سلامت مردم دارند.

مديركل حفاظت محيط زيست استان قم با اشاره به اينكه بخش عظیمی از هجوم ريز گردها به فضاي شهر قم به دليل وضعيت نامناسب و خشك شدن تالاب‌ها است، ادامه داد: اگر اين حق آبه‌ها تأمين شود، بخش وسيعي از مشكل ريز گردها برطرف خواهد شد.

ركني ابراز داشت: به مناسبت دهه فجر جلسه اي با نمايندگان تشكل های زیست محیطی در سازمان حفاظت محيط زيست استان قم برگزار شد كه در اين جلسه بر استفاده از تمام ظرفيت هاي مردمي براي پيگيري مسائل زيست محيطي تاكيد شد.

تشدید نظارت‌ها و پایش‌های زیست محیطی

وي با اشاره به تشديد نظارت ها و پايش هاي زيست محيطي در استان قم اظهار داشت: كوره هاي ذوب سرب و واحدهاي مختلف صنعتي از جمله مراكزي هستند كه با نظارت‌هاي بيشتر، اقدامات لازم براي توقف فعاليت‌هاي آسيب زننده به محيط زيست از سوي اين واحدها پيگيري مي‌شود.

