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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۵۰

در نیمه اول/

تیم فوتبال شهرداری یاسوج و شهرداری تبریز به تساوی رضایت دادند

تیم فوتبال شهرداری یاسوج و شهرداری تبریز به تساوی رضایت دادند

یاسوج - خبرگزاری مهر: دیدار دو تیم فوتبال شهرداری یاسوج و شهرداری تبریز در نیمه اول به تساوی انجامید.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ دسته یک کشور، از ساعتی پیش دو تیم شهرداری یاسوج و شهرداری تبریز در ورزشگاه تختی شهر یاسوج به میدان رفتند.

این دیدار در 45 دقیقه اول با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید.

ابتدا این تیم شهرداری تبریز بود که با ضربه سر "کمال کامیابی" از میزبان پبش افتاد اما دقیقه 45 تیم شهرداری یاسوج توسط "محمد پورمند" گل خورده را جبران کرد.

تماشاگران زیادی از این دیدار حساس استقبال کرده اند.

تیم شهرداری یاسوج در صدر جدول این گروه و تیم شهرداری تبریز در رده سوم جدول قرار دارند.

کد مطلب 1816432

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