به گزارش خبرنگار مهر، جعفر جندقی ظهر شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان که در محل استانداری برگزار شد، ضمن بیان اینکه اعتیاد به ماده مخدر شیشه و آمفتامین‌ها کشنده است و درمان اعتیاد به این موادمخدر بسیار مشکل است و نیاز به آگاهی بخشی به جامعه برای گرایش هرچه کمتر افراد به این نوع موادمخدر داریم اظهار داشت: ارزان بودن، دسترسی آسان در جامعه و آموزش شیوه مصرف موادمخدر صنعتی که به راحتی در آشپزخانه هر خانه‌ای امکان‌پذیر است، نشانه وجود برنامه‌ریزی برای گسترش اعتیاد به موادمخدر صنعتی در جامعه است.

وی ضمن تاکید بر اینکه گسترش اعتیاد به موادمخدر صنعتی نوعی برنامه تهاجمی به کشور است اضافه کرد: دیگر بحث سودآوری برای سوداگران مطرح نیست.

جندقی با تصریح بر اینکه در گذشته سودآوری اصلی‌ترین هدف سوداگران موادمخدر بود گفت: امروزه با گسترش فراگیر موادمخدر صنعتی در جامعه به نظر می‌رسد این کار نوعی برنامه تهاجمی برای آلوده‌کردن جوانان ایران است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان پیشگیری از طریق برنامه‌های فرهنگی را بهترین شیوه مقابله با گسترش اعتیاد در جامعه دانست و خواستار توجه و تمرکز بیشتر بر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز در ادامه گفت: با اشاره به نقش موثر سمن‌ها در فرهنگ سازی جهت مبارزه با اعتیاد، گفت: وجود معتادان تزریقی و بی‌خانه‌مان در این استان تبعات بسیار ناگواری خواهد داشت.

غلامرضا محمدی با اشاره بهاینکه 79 درصد از افراد تحت درمان را متاهلین تشکیل می دهند تصریح کرد: ‌83.7 درصد شاغل و 59 درصد از آنها دارای ملک شخصی هستند.

وی با تاکید به آمار مرگ و میر ناشی از سوء مصرف موادمخدر در هفت ماهه نخست امسال در استان سمنان، افزود: در این مورد مرگ 10 تن گزارش شده است که 64 درصد از مرگ و میر ناشی از سوء مصرف موادمخدر کشور در همین مدت را شامل می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان تعداد آزمایشگاه‌های تشخیص اعتیاد به موادمخدر در استان را چهار آزمایشگاه عنوان و خاطرنشان کرد: در شش ماهه امسال 26 هزار و 769 آزمایش از سوی نهادهای مختلف به این آزمایشگاه‌ها ارجاع شدند که جواب 767 آزمایش شامل 3.2 درصد مثبت بوده است.

محمدی در خاتمه، تعداد کشته‌های کشور ناشی از سوء مصرف مواد در هفت ماهه امسال را یک هزار و 556 نفر عنوان کرد.

بنا بر این گزارش: در این نشست پیرامون آمار دقیق معتادان تزریقی و بی‌خانه‌مان، مرکزهای درمان اعتیاد در شهرستان‌های مختلف و مجوزهای فعالیت‌آنها و ... با حضور مسئولان دستگاه های مختلف استان سمنان بحث و تبادل نظر شد.

