مشکلی از نظر کمبود آب نوروز در گلستان نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید منصور هاشمی ظهر شنبه در جمع مدیران این شرکت افزود: ما در زمان عيد نوروز و تابستان پيك مصرف را داريم كه از سال گذشته براي اينكه مردم در اين ايام با مشكل كم آبي و يا قحطي مواجه نشوند برنامه ريزي هاي را انجام داده ايم كه خوشبختانه در سال جاري ما كوچكترين مشكلي را دراين ايام نداشته ايم و پيش بيني مي شود با تداوم اين برنامه ها در سال آينده نيز مشكلي در ايام نوروز و تابستان نخواهيم داشت.

هاشمي افزود: در همين راستا بازسازي سه حلقه چاه و حفر يك حلقه چاه جديد در شهرستان گنبدكاووس در دستور كار قرار دارد.

سرپرست آب و فاضلاب شهري استان گلستان تصريح كرد: همچنين اجراي تفكيك زون در گنبد در دست اجراست و درشهر گرگان بخشی از تفکیک زون به اتمام رسیده است كه با اجراي کامل آن شاهد افزايش قابليت شبكه خواهيم بود تا همه شهروندان از آب شرب مطمئن بهره مند شوند.

هاشمي يادآور شد: اين شركت در طول سال خدمات متناسبي با شرح وظايف در دستور كار خود دارد منتهي در ايام با بركتي همانند دهه فجر شاهد بهره مندي و كلنگ زني پروژه ها مختلف در اين حوزه هستيم.

وی گفت: با مصرف بهينه و صرفه جويي در مصرف آب مردم كمك خواهند كرد تا ما بتوانيم توزيع عادلانه و پايدار اين نعمت الهي را در بين شهروندان استان داشته باشيم.

هاشمي ابراز داشت: براي داشتن توزيع عادلانه آب در بين شهروندان اين شركت اقداماتي مانند استفاده از آب شيرين كن، مديريت منابع، استفاده از آبهاي خارج از استان و ... را در دستور كار خود قرار داده است اما آنچه كه باعث خواهد شد تا اين نعمت الهي در بين شهروندان به صورت عادلانه و پايدار توزيع شود مصرف بهينه است.