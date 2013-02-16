برگزاری جشنواره طرح هاي ملي طناورز و ژيمناست دوره ابتدايي در فارس

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درهمين راستا براي تقويت برنامه هاي آموزشي خاص دوره ابتدايي، نواحي ، شهرستانها و مناطق استان فارس به شش منطقه شامل آباده، فیروزآباد، مرودشت، کازرون، فسا، لامرد تقسيم شدند.

وی ادامه داد: تاکنون جشنواره طرح هاي ملي طناورز و ژيمناست دوره ابتدايي فارس در منطقه دو(فیروزآباد)، منطقه پنج (فسا)، منطقه شش(لامرد) برگزار شده و امروز نیز جشنواره در منطقه چهار(کازرون) انجام می شود.

معاون تربيت بدني و سلامت آموزش و پرورش فارس یادآورشد: دوم اسفند ماه این جشنواره در منطقه یک( آباده) و سوم اسفند ماه درمنطقه سه(مرودشت)با حضور دانش آموزان پایه های دوم و چهار م ابتدایی برگزار می شود.

جعفري تاکید کرد: درجشنواره طرح هاي ملي طناورز و ژيمناست دوره ابتدايي فارس 1500 دانش آموز مقاطع دوم و چهارم ابتدایی سراسر استان شرکت می کنند که در پایان جشنواره به تمام دانش آموزان شركت كننده لوح سپاس داده می شود.

وی همچنین بیان کرد: در سال جاري دراستان فارس طرح هاي ملي آموزش شنا(سباح)، طناب زني(طناورز)،دوميداني،آموزش ژيمناستيك (ژيمناست)وآموزش تنيس روي ميز براي دانش آموزان پايه هاي مختلف دوره ابتدايي در حال اجراست.