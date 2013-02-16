96 درصد بودجه دستگاه هاي اجرايي به 15 دستگاه تخصيص مي يابد

به گزارش خبرنگار مهر، کیهان هاشم نیا ظهر امروز در شورای برنامه ریزی استان با بيان اينكه گيلان داراي چهار هزار و 400 پروژه ملي و استاني بالاي 100 ميليون تومان است، افزود: تاكنون 320 ميليارد تومان به اين پروژه ها اختصاص يافته است.

وی اظهارداشت: از اين تعداد پروژه دو هزار و 250 پروژه براي احداث و بقيه مربوط به تجهيز و تعميرات است.

استاندار گیلان گفت: اين تعداد پروژه باید به هزار طرح براي تكميل كاهش پيدا كند تا بتوان كارهاي بزرگ در استان انجام داد.

وي افزود: با نظارت مناسب برتقسيم بودجه از طريق دستگاه هاي اجرايي استان به شهرستان ها جلو بي عدالتي ها و عدم متناسب تخصيص هاي بودجه گرفته مي شود.

هاشم نیا از تصويب مباني بودجه سال 92 خبرداد و اظهار داشت: بودجه سال آینده كشور در حال نهايي شدن است، دستگاه هاي اجرايي بايد براي افزايش تخصيص بودجه خود براي پروژه هاي مختلفشان از طريق دستگاه هاي ملي تلاش كنند.

وي ادامه داد : نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جذب بيشتر بودجه ها به استان مي توانند بسيار تأثير گذار باشد.

استاندار گیلان همچنين با اشاره به ساخت سد ديورش شهرستان رودبار یادآور شد: ساخت اين سد بسيار مي تواند در تامين آب استان تاثير گذار باشد اما قبل از اجراي اين طرح براي تأمين منابع اعتباري آن برنامه ريزي شود.