لیگ علمي" پايا"ويژه دانش آموزان بسيجي شهرستان بويراحمد برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد نصيرزاده افزود: ليگ علمي بسيج با هدف ارتقاي سطح علمي دانش آموزان وتوسعه رقابتهاي صحيح علمي بين دانش آموزان بسيجي برگزار مي شود.

وي بيان داشت: 38گروه پنج نفره از دانش آموزان پسر و دختر از دو دوره راهنمايي و دبيرستان در اين آزمون حضور داشتند.

نصير زاده اظهار داشت: اين آزمون در دوره راهنمايي در علوم پايه و در دبيرستان در رشته هاي شيمي، زيست شناسي، رياضي و فيزيك برگزار شد.

فرمانده سپاه بويراحمد تصريح کرد: برگزيدگان اين مرحله به مرحله استاني راه خواهند يافت و برگزيدگان كشوري با دانش آموزان بسيجي كشورهاي مسلمان رقابت مي كنند.

همايش تجليل از حافظان طرح نور شهرستان باشت برگزار شد

همايش تجليل از ۸۳۲ نفر از فرهنگيان و دانش آموزان منتخب شركت كننده در طرح ملي حفظ قرآن در شهرستان باشت برگزار شد.

امام جمعه باشت در اين همايش گفت: قرآن كريم زيباترين و كاملترين جلوه جمال الهي و شفابخش همه دردها و عصاره و چكيده همه كتب آسماني است و ترديدها و تزلزل ها را از دل مي زدايد.

حجت الاسلام عبدالرحيم عبودي افزود: هيچ آيين و مكتبي توان مقابله با حقايق قرآن كريم را ندارد و همه انسانها به محتوا و رهنمودهاي آن نيازمند هستند.

وي بيان داشت: وزارت آموزش و پرورش در راه دستيابي به حيات طيبه دانش آموزان با اجراي طرح تحول بنيادين و گسترش فرهنگ قرآن، نماز و عترت گامهاي بلندي برداشته كه مي تواند براي آينده كشورموثر واقع شود.

عبودي تصريح کرد: قرآن كريم منشور جاويدان الهي است كه خط و مشي سعادت دنيا و آخرت را به ما نشان مي دهد.

امام جمعه باشت انس با قرآن كريم، توانايي تدبر در آيات شريفه، حفظ آيات و سوره هاي قرآن، توانايي بهره گيري از قرآن كريم، ترويج فرهنگ و معارف قرآني، مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگي دشمن را از اهداف طرح ملي حفظ قرآن كريم عنوان کرد.

همايش تجليل از657 دانش آموز حافظ قرآن در چرام برگزار شد

رئيس آموزش و پرورش شهرستان چرام گفت: همايش تجليل از657 دانش آموز حافظ قرآن در چرام برگزار شد.

علي جمالي افزود: اين دانش آموزان در دوره هاي مختلف تحصيلي و در راستاي طرح ملي حفظ قرآن كريم از نيم تا 28 جزء را حفظ كردند.

وي بيان داشت: تعداد زيادي از اين دانش آموزان دختر و پسر در مسابقات قرائت و حفظ قرآن كريم در سطح استاني و كشوري عنوانهاي ارزشمندي را به دست آوردند.

جمالي ارتباط دانش آموزان با قرآن و عمل به آموزه هاي الهي را موجب رشد و تعالي فكري آنان دانست و اظهار داشت: با تلاش تمام مسوولان مربوطه ترويج فرهنگ قرآني در مدارس روز به روز در حال گسترش است.

رئيس آموزش و پرورش چرام گفت: تشويق و ترغيب دانش آموزان به حفظ قرآن امر پسنديده اي است و تجليل از آنان مي تواند در اين راستا موثر واقع شود.

جمالي حضور پرشور تر دانش آموزان در طرح ملي حفظ قرآن كريم را جزو اولويت هاي اداره آموزش و پرورش چرام عنوان کرد و اظهار داشت: فعاليت مدارس و مراكز قرآني نقش مهمي در يادگيري و حفظ قرآن كريم از سوي دانش آموزان دارد.

فعاليت دانشگاه فرهنگيان براي تحصيل 285دانشجو آغاز شد

رئيس پرديس دانشگاه فرهنگيان ياسوج گفت: تأسيس دانشگاه فرهنگيان در راستاي اجراي سند تحول بنيادين ودر جهت ارتقاء علمي فرهنگيان انجام شد.

زهرا حسيني افزود: اين پرديس براي تحصيل 285 دانشجوي فعاليت خود را آغاز کرده است.

وي بيان داشت: اين دانشجويان در دوره هاي كارداني وكارشناسي در رشته هاي آموزش ابتدايي، پيش دبستاني، علوم تربيتي، مشاوره، راهنمايي وادبيات فارسي تحصيل مي كنند.

حسيني افزود: علاوه برتحصيل افزايش مهارت وتخصصهاي ويژه معلمي دراولويت برنامه هاي اين دانشگاه است.

کنسرت موسیقی محلی در شهر دهدشت برگزار می شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان کهگيلويه گفت: به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی کنسرت موسیقی محلی به مدت سه روز در شهر دهدشت برگزار می شود.

آزاد خردمند افزود: کنسرت موسیقی محلی با اجرای گروه "ایل بانگ" شهر یاسوج به مدت سه روز در سینمای شهر دهدشت برگزار خواهد شد.

وي بيان داشت: اين گروه موسيقي، قطعات "یاریار" محلی و حماسی استان را با استفاده از هنرمندان مطرح استانی وسازهای سنتی اجرا می کنند.

خردمند افزود: موسیقی محلی استان یکی از فاخرترین موسیقی های اقوام ایرانی است که جایگاه خوبی در بین مردم این منطقه دارد.