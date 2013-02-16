دستگاه های بروجرد شرایط میزبانی مطلوب از مهمانان نوروزی را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پازوکی ظهر شنبه در ستاد نوروزی شهرستان بروجرد در محل فرمانداری ویژه این شهرستان اظهار داشت: در زمان ایام نوروز همگی باید از تمام جهات آمادگی لازم برای پذیرایی مسافران را داشته و با برنامه ریزی درست بیشترین سود را به مردم برسانند.

وی تصریح کرد: تا قبل از رسیدن ایام عید مواردی را که لازم به پیگیری بوده انجام شود و اعضا ستاد می بایست تا تاریخ 20 اسفند ماه لیست کشیک ادارات خود را به دبیرخانه ستاد نوروزی یا فرمانداری بروجرد تحویل بدهند.

پازوکی ادامه داد: همچنین مانند سالهای گذشته برای کنترل و رفع ترافیک در ایام نوروز یک محدوده ترافیکی مشخص در نظر گرفته شود تا مسافران نوروزی با مشکل مواجه نشوند.

وی افزود: شهرداری باید بر حفاریهای سطح شهر نظارت کند و از تاریخ 15 اسفند تا 15 فروردین سال 92 هیچ گونه حفاری، کار عمرانی و فعالیتهایی که موجب اختلال نظم عمومی شهر می شود، انجام نگیرد.

سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد بیان داشت: برای اسکان و رفاه حال مسافران نوروزی در ایام عید باید چادرهای اضطراری در مناطق مورد نظر نصب شود و تمام امکانات لازم در اختیار مسافران قرار گیرد.