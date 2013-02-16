باسوادی 96 درصدی زنان ایرانی/ افزایش مرخصی زایمان

به گزارش خبرنگار مهر، مریم مجتهدزاده ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره خانواده کارآفرین و زنان فناور در ساری اظهار داشت: بحث کارآفرینی یکی از موضوعات اساسی بوده و برای مهم است که 34 سال انقلاب اسلامی چه دست آوردهایی برای زنان داشته است.

وی افزود: در بحث آماری و تفکر و اندیشه خیلی از زنان را قبل از انقلاب داشتیم که در سطوح بالایتصمیم گیری بودند.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده یادآور شد: در حال حاضر حضور چشمگیر زنان، تاثیر گذاری و نقش ارزنده ای که آنان در عالی ترین سطوح تصمیم گیری دارند مشاهده می شود.

مجتهد زاده گفت: اگر ما توانستیم رتبه 15 دنیا و نخست منطقه دست پیدا کنیم نمی توانیم نقش تایین کننده بانوان را انکار کنیم که درهمه عرصه ها نقش مهمی ایفا کرده اند .

وی با بیان اینکه زنان در کشور به عنوان مدیران، معاون وزیر و نماینده گان مجلس فعالیت می کنند، اظهار داشت: 526 قاضی خانم در سطح کشور قضاوت می کنند.

این مقام مسئول افزود:میزان سواد در بین بانوان دوران قبل از انقلاب 35 درصد بوده است که پس از انقلاب به 96.8 درصد رسیده است .

مجتهدزاده با بیان اینکه تعداد 703 نفر اساتید خانم در دانشگاه کشور تدریس می کنند،اظهار داشت: به برکت انقلاب اسلامی هویت زن در جامعه ارتقاء پیدا کرده است.

وی به رشد چشمگیر زنان در عرصه های ورزشی با استفاده از الگوی حجاب در سطح بین الملی اشاره کرد و گفت: حدود 137 درصد در مربیان ورزشی رشد داشتیم.

مجتهد زاده از تشکیل ستاد ملی زنان و خانواده برای قدرت بخشیدن در برنامه در حوزه خانواده اشاره کرد وگفت: رییس جمهوربه عنوان ریس ستاد و هشت وزیر در این ستاد تصمیم گیری می کنند.

وی بیان داشت: در حوزه محور حقوقی خلع های قانونی در حوزه بانوان وجود دارد که نیاز به بازنگری دارد که از مهترین قوانین امنیت زنان در خانواده است .

دریافت حقوق عائله مندی زنان مجرد

مجتهد زاده افزود: مرکز امور زنان لایحه ای را در 81 ماده برای تامین امنیت زنان برای نخستین بار در دنیا تظیم کرده است که در کمیسیون لوایح مورد بحث وبررسی قرار می گیرد.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: ما طرح دختران مجرد که تشکیل خانواده نداده اند ودیگر فرصت ازداوج برای آنان فراهم نیست باید حقوق عائله مندی را دریافت کنند .

وی در خصوص حق اولاد برای زنان سرپرست خانوار گفت: حق اولاد بریا این افراد طبق روال قانونی برقرار بوده و باید تسهیلاتی برای انان درنظر بگیریم .

مجتهد زاده گفت: خانواده هایی که در سه دهک پایین خانواده قرار دارند و به لحاظ تغذیه فرزندان انان دچار مشکل هستند به فرزندان از بین 100 تا 200 هزار تومان برای تامین مواد پروتینی ازطریق وزارت بهداشت پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ما تغیر کرده است گفت: برای آقایان دو هفته مرخصی تشویقی در شورای انقلاب فرهنگی و کمیسیون دولت مصوب شد.