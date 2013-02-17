

فرید براتی سده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده در سال جاری قرار بود به منظور حمایتهای اجتماعی از معتادان تعدادی خانه میان راهی برای این افراد در سطح استانهای مختلف ایجاد شود که البته این برنامه عملیاتی نشد.

وی با اشاره به اینکه اعتبار لازم برای اجرای این پروژه تخصیص داده نشد ، گفت: متاسفانه اعتبارات ما در بخش درمان و پیشگیری از اعتیاد برای اجرای تمامی برنامه ها کافی نیست به همین دلیل مجبور شدیم برای ارائه خدمات به معتادان اولویتها را در نظر بگیریم.

مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در مورد حمایتهای اجتماعی از معتادان تاکید کرد: معتادان بعد از ترخیص نیاز به حمایتهای اجتماعی دارند اما برای خدمات مددکاری، روانشناختی و ... اعتباری در نظر گرفته نشده است و این چرخه ای معیوب است. همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر حتی يک ريال هم براي حمايتهاي اجتماعي پس از ترخيص پرداخت نمي کند.

براتی گفت: همین حمایتی نیز که از معتادان بعد از ترخیص می شود فقط توسط سازمان بهزیستی انجام می شود که آن نیز با توجه به مشکلات این سازمان کافی نیست و پاسخگوی تمامی معتادان نخواهد بود.

به گفته وی ، برای سال آینده درخواست افزایش اعتبارات را در بخش اعتیاد داشته ایم که امیدواریم با توجه به حجم و گسترش فعالیتهای سازمان ، افزایش بودجه مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گیرد.