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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۲۹

جوانمردی در گفتگو با مهر:

تبدیل گرمابه های قدیمی شیراز به پاساژ / فقط 10 گرمابه باقی مانده است

تبدیل گرمابه های قدیمی شیراز به پاساژ / فقط 10 گرمابه باقی مانده است

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه صنف گرمابه داران شیراز گفت: گرمابه های شیراز که از گذشته های دور برای رفاه مسافران ساخته شده بود با مجوزهای شهرداری تبدیل به پاساژ می شوند.

حسن جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه مدتی است به خاطر مجوزهای تغییر کاربری، افراد سرمایه دار حمام های شیراز را که در محل های مناسب شهری قرار دارند خریداری و تبدیل به پاساژ می کنند.

وی با اشاره به اینکه تمامی مسافران و یا مردم برخی مناطق امکان اقامت در هتل و استفاده از حمام آنها را ندارند، بیان داشت: از 48 دستگاه حمام عمومی تعداد 10 حمام باقی مانده در حالیکه شیراز شهری مسافرخیز و زیارتی است و مسافری که به این شهر برای زیارت می آید نیاز به حمام دارد.

رئیس اتحادیه صنف گرمابه داران شیراز تصریح کرد: در بین حمام های شیراز مکانهای با قدمت زیاد  وجود دارد که حتی این گونه مکانها نیز نگهداری نمی شوند و با مجوز شهرداری تبدیل به پاساژ می شوند.

جوانمردی افزود: حمام نیم روزی، حمام توکل، میرزایی، گلشن،نقشک از حمام های قدیمی شیراز است که با خرید توسط سرمایه گذاران تخریب و یا در برنامه تبدیل به پاساژ قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه ساخت و نگهداری حمام ثواب دارد اضافه کرد: زائری که برای زیارت شاهچراغ (ع)و یا راننده ای که از اطراف وارد شیراز می شود نیاز به محلی برای پاکیزه شدن دارد و  وظیفه شرعی ما تامین محلی برای استحمام فرد است.

رئیس اتحادیه صنف گرمابه داران شیراز ابراز داشت: شهرداری با تغییر کاربری هایی که به این مجموعه ها می دهد امکان استحمام را از افرادی که توان اقامت در هتل را ندارد می گیرد و این موضوع مشکلات زیادی برای مسافران و مردم برخی مناطق شیراز ایجاد می کند.

جوانمردی تاکید کرد: حمام محتسب درمحله  سردزک با قدمت زیاد بیش از 300 سال ، حمام شکوفه که در طرح تعریض خیابان قرار دارد ،حمام زمرد و.. از حمام های قدیمی شیراز هستند که باید در کنار دیگر حمام ها  مورد توجه قرار بگیرند و از نابودی هرچه بیشتر آنها جلوگیری کنیم. 

کد مطلب 1816452

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