تبدیل گرمابه های قدیمی شیراز به پاساژ / فقط 10 گرمابه باقی مانده است

حسن جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه مدتی است به خاطر مجوزهای تغییر کاربری، افراد سرمایه دار حمام های شیراز را که در محل های مناسب شهری قرار دارند خریداری و تبدیل به پاساژ می کنند.

وی با اشاره به اینکه تمامی مسافران و یا مردم برخی مناطق امکان اقامت در هتل و استفاده از حمام آنها را ندارند، بیان داشت: از 48 دستگاه حمام عمومی تعداد 10 حمام باقی مانده در حالیکه شیراز شهری مسافرخیز و زیارتی است و مسافری که به این شهر برای زیارت می آید نیاز به حمام دارد.

رئیس اتحادیه صنف گرمابه داران شیراز تصریح کرد: در بین حمام های شیراز مکانهای با قدمت زیاد وجود دارد که حتی این گونه مکانها نیز نگهداری نمی شوند و با مجوز شهرداری تبدیل به پاساژ می شوند.

جوانمردی افزود: حمام نیم روزی، حمام توکل، میرزایی، گلشن،نقشک از حمام های قدیمی شیراز است که با خرید توسط سرمایه گذاران تخریب و یا در برنامه تبدیل به پاساژ قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه ساخت و نگهداری حمام ثواب دارد اضافه کرد: زائری که برای زیارت شاهچراغ (ع)و یا راننده ای که از اطراف وارد شیراز می شود نیاز به محلی برای پاکیزه شدن دارد و وظیفه شرعی ما تامین محلی برای استحمام فرد است.

رئیس اتحادیه صنف گرمابه داران شیراز ابراز داشت: شهرداری با تغییر کاربری هایی که به این مجموعه ها می دهد امکان استحمام را از افرادی که توان اقامت در هتل را ندارد می گیرد و این موضوع مشکلات زیادی برای مسافران و مردم برخی مناطق شیراز ایجاد می کند.

جوانمردی تاکید کرد: حمام محتسب درمحله سردزک با قدمت زیاد بیش از 300 سال ، حمام شکوفه که در طرح تعریض خیابان قرار دارد ،حمام زمرد و.. از حمام های قدیمی شیراز هستند که باید در کنار دیگر حمام ها مورد توجه قرار بگیرند و از نابودی هرچه بیشتر آنها جلوگیری کنیم.