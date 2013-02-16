لیگ دسته اول کبدی باشگاهای کشور به میزبانی کبودراهنگ برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کوثری فرد با اشاره به حضور تیم کبودرآهنگ در رقابتهای لیگ دسته یک کبدی کشور گفت: مسابقات دسته اول کبدی باشگاههای کشور در دو گروه هشت تیمی برگزار خواهد شد و در نهایت از هر گروه دو تیم به لیگ برتر باشگاههای کشور صعود خواهند کرد.

رئیس هیئت کبدی استان همدان اظهار داشت: هشت تیم از استان های لرستان، قزوین، البرز، اردبیل، کهکیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، مرکزی و همدان در این رقابتها با هم به رقابت می پردازند.

وی افزود: تیم کبودرآهنگ با تمام قوا راهی این مسابقات خواهد شد و اردوهای خوبی را نیز برای حضوری موفق در این رقابتها برپا کرده است.

وی ادامه داد: میزبانی مسابقه های لیگ دسته یک در سالجاری بستر مناسبی برای نمایش توانمندی و ظرفیت های ورزش کبدی همدان فراهم کرده و به طور یقین کبدی کاران استان همدان با حضور موثر در این رقابتها ورزش کبدی این منطقه را به خوبی مطرح می کنند.

کوثری فرد افزود: حضور در رقابتهای لیگ دسته یک کبدی کشور فرصت بسیار مناسبی برای معرفی کبدی‌ کاران این استان به تیم ملی برای حضور در رقابت‌های آسیایی اینچوان کره‌جنوبی است.

کوثری فرد ادامه داد: ورزش کبدی استان همدان ظرفیت های خود را در مسابقه های ملی و بین المللی به خوبی نشان داده و ثابت کرده که همواره قطب کبدی کشور است.