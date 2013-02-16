سالن وزنه برداری علی آبادکتول افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سالن ورزشی بعد از ظهر شنبه با حضور محمد عباسی در زمینی به مساحد 1700 متر مربع افتتاح شد.

برای ساخت این طرح ورزشی یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است و 100 ورزشکار وزنه بردار با 50 عنوان بیم المللی و ملی در شهرستان علی آبادکتول فعالیت می کنند.

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