سالن وزنه برداری علی آبادکتول افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سالن ورزشی بعد از ظهر شنبه با حضور محمد عباسی در زمینی به مساحد 1700 متر مربع افتتاح شد.
برای ساخت این طرح ورزشی یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است و 100 ورزشکار وزنه بردار با 50 عنوان بیم المللی و ملی در شهرستان علی آبادکتول فعالیت می کنند.
درخشش ورزشکار گلستانی در تیم ملی فوتبال زنان ایران
تیم فوتبال زنان ایران با درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد گرگان، تیم ملی زنان اردن را با شکست بدرقه کرد.
تیم فوتبال زنان ایران در دوبازی تدارکاتی که در ورزشگاه آرارات تهران برگزار شد، توانست با نتایج دو بریک و دوبر صفر تیم اردنی را با شکست بدرقه کند.
زننده سه گل از چهار گل تیم ایران، پدیده این روزهای فوتبال زنان و دانشجوی با اخلاق رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان مریم رحیمی بود.
دو انتصاب در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان
سرپرستان دفاتر کارگزینی هیات علمی و گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان منصوب شدند.
طی احکامی جداگانه از سوی دکتر حسین عجم نوروزی، رییس واحد گرگان ، بهزاد میلانی به سمت سرپرست دفتر کارگزینی هیات علمی و مریم صدقی بعنوان سرپرست گروه پرستاری منصوب شدند.
همچنین رئیس واحد در حکمی جداگانه از زحمات علی برومند در مدت تصدی کارگزینی هیئت علمی دانشگاه تشکر بعمل آورد.
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