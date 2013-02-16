همت بالای مسئولان کمبود اعتبارات را جبران کرد/ رسانه چشم و گوش مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند ظهر شنبه در آئین افتتاح دبستان شش کلاسه بلال تنگک بوشهر اظهار داشت: هرچند در سال جاری میزان تخصیص اعتبارات کم بوده ولی با همت بالای مسئولان شاهد اجرای کارهای بزرگی هستیم و مسئولان با تلاش مضاعف اجازه ندادند خلل در اجرای پروژه‌ها به‌وجود آید.

وی به ساخت مدرسه شش کلاسه تنگک بوشهر در مدت‌زمان کمتر از دو ماه اشاره کرد و ادامه داد: تلاش پیمانکار این طرح و همت بالای مسئولان در روند ساخت این مدرسه تاثیرگذار بوده است و باعث شده تا دانش‌اموزان با رضایت خاطر بیشتری در این مدرسه حضور یابند.

استاندار بوشهر با اعلام رضایت از تلاش پیمانکار ساخت این مدرسه، خاطرنشان ساخت: ساخت یک واحد آموزشی مقطع دبیرستان با اختصاص 400 میلیون تومان در محله تنکگ به این پیمانکار واگذار می‌شود که بتواند تا اردیبهشت ماه سال آینده آن را تحویل دهد.

وی با تاکید بر لزوم ساخت یک سالن ورزشی در این محله در آینده نزدیک، تصریح کرد: همچنین بهسازی و آسفالت معابر این محله یک ضرورت است که باید تلاش شود تا تیرماه سال به پایان برسد.

رسانه چشم و گوش مسئولان است

حسنوند به نقش مهم رسانه‌ها در بیان مشکلات و برخی نارسایی‌ها اشاره کرد و افزود: انعکاس مشکلات از طریق رسانه‌ها باعث می‌شود تا مسئولان نیز نقاط ضعف را بهتر بشناسند و برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم تلاش بیشتری را داشته باشند.

وی رسانه‌ها را چشم، گوش و زبان گویای مردم توصیف کرد و افزود: مهمترین وظیفه و رسالت رسانه‌ها، جراید و سایت‌های خبری اطلاع رسانی دقیق است ولی تهمت و شکستن حریم با انتقاد سازنده و اطلاع رسانی دقیق در بیان مشکلات متفاوت است که همه رسانه ها باید در راستای اطلاع‌رسانی صحیح کوشا باشند.

استاندار بوشهر خاطرنشان ساخت: بیان مشکلات این مدرسه باعث شد تا نیازهای این مدرسه را متوجه شویم و برای حل آنها تلاش کنیم که هم‌اکنون دانش‌آموزان این مدرسه می‌توانند از فضای آموزشی مطلوبی بهره‌مند شوند.